En el tiempo que llevamos de encierro, –en realidad muy poco y poco encerrados pues las autoridades todavía no decretan un estado de sitio o de cuarentena obligatoria–, he leído en redes sociales todo tipo de mensajes y de memes que se quejan de la terrible dificultad de estar en aislamiento total, apenas violado para ir a comprar víveres y artículos de primera necesidad. En ellos se hace burla de la soledad o de la difícil convivencia con la familia o la pareja; de igual manera, del aumento de peso que nos traerá el aislamiento por múltiples razones. También he visto cadenas diversas que cual “chismógrafo” de primaria, pretenden hurgar en la vida de los demás, conocer sus gustos, disgustos, odios, placeres y todo tipo de circunstancias. Abundan las páginas, perfiles de facebook o de instagram y aplicaciones de ejercicios, yoga, artes marciales o de acondicionamiento físico en general, para mantenerse en forma, lo mismo que páginas de nutrición, recetas de cocina y manualidades. Igual se dan consejos, cursos y un sinfín de ideas para tener entretenidos a los niños y jóvenes y que no enloquezcan junto con nosotros en el encierro. Y todo ello, con exageración o no, nos lleva a comprender una cosa muy sencilla: no estamos acostumbrados a estar con nosotros, en soledad, pero tampoco a convivir en familia. Claro, generalizo, imagino que hay muchas familias que conviven y que son maravillosas y que se aman y que se soportan. Esto también nos lleva a preguntarnos muchas cosas más. En plena era de la información, de lo digital, donde hay multiplicidad de sitios para hacerse de libros, para ver películas y series en línea –legales y no–, donde tenemos tutoriales, plataformas para aprendizaje y enseñanza, los que viven la cuarentena se sienten aburridos, encerrados, angustiados… ¿A qué hora les pasa eso? Si a todo esto proveniente de la red le sumamos la televisión abierta o de paga, los programas radiofónicos y los libros que mucha gente puede tener en casa, no hay explicación para tanto descontento y para que tanto palurdo viole la cuarentena.

Por supuesto, sé que mucha gente no tiene internet, que muchos otros no tienen televisión de paga ni ninguna de estas comodidades. Sé que mucha gente tiene que salir a trabajar y no le queda más remedio. Entiendo, por supuesto, a todos aquellos que padecen de ansiedad o cualquier otro trastorno para los que el aislamiento es mortal. No me refiero a ellos, hablo de los cientos de miles de personas que tienen todas estas comodidades y siguen quejándose en las redes de que la cuarentena los tiene fastidiados. Son los que organizan reuniones con amigos o familiares en casa o que asisten a eventos masivos como tocadas, fiestas o eventos deportivos que todavía no se cancelan. Son los que dejan que sus hijos se reúnan con otros niños o jóvenes en parques públicos, los que dejan que vayan a casas de vecinos a jugar; los que van en familia a hacer las compras. El problema es real: el virus se contagia por el contacto humano y no hay sistema de salud que lo resista. Cualquiera que vea las noticias se puede dar cuenta.

El problema está en cómo conceptualizamos nuestras relaciones. Hay hombres y mujeres que no resisten estar con sus esposos y esposas y no solo lo vemos en memes sino en publicaciones reales. ¿Para qué se casaron en primera instancia? Muchos dicen que no saben qué hacer con sus hijos y a la menor provocación los dejan salir a jugar para que se “desestresen”; mejor dicho, para que los padres se liberen. En un interesante reportaje de El País publicado en marzo pasado, varios filósofos españoles reflexionan sobre las consecuencias de esta pandemia. Por ejemplo, Santiago Alba Rico dice que “No hay que olvidar que atravesamos un peligroso periodo de desdemocratización y auge de los populismos. Se entiende que el estado de alarma es necesario, pero hay que tener cuidado porque esta situación puede enardecer esa tendencia. Podemos aprovechar el parón para revisar con calma nuestro modelo social o, por el contrario, dejarnos llevar por el ardor del momento y acabar como la República de Weimar”. Otros, se cuestionan si lo que habrá de ser derruido al final será el modelo económico. ¿Acaso todos los que se estresan y salen a la calle lo hacen en protesta contra el estado opresor o preocupados por la caída del sistema? Nada de eso, como no tienen la desgracia tan cerca como en España, Italia o Estados Unidos, simplemente les vale madre. De todo esto habrá resultados negativos y hay que verlos ya. Hay contagio acelerado y hay muertes, eso no tiene discusión. Sin embargo, también se va a tambalear el sistema económico en el mundo, qué duda cabe; y lo hará nuestro propio sistema de relaciones humanas, el porqué hacemos lo que hacemos, porqué nos casamos, tenemos hijos, trabajamos, somos patrones, empleados. La contignecia nos tiene contra la pared y empieza ya a brotar lo más nefasto de nuestra condición humana: la ignorancia, la estupidez, el prejuicio, la violencia y la destrucción. Lo vemos en el constante tráfico de información falsa que viaja vía redes sociales alimentado por periodistas y políticos ignorantes y perniciosos. Lo vemos cotidianamente en el ataque a los trabajadores de la salud y la destrucción de hospitales. Lo vemos en la necedad de negar la pandemia para no aguantar el encierro con nostros mismos y nuestras familias. La prueba es dura para el sistema en su conjunto y está muy lejos de terminar. Muchos serán los muertos, pero muchos más los damnificados sociales y digitales.