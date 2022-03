AIFA muestra que AMLO ejecuta proyectos sin corrupción, asevera Luis Miguel Barbosa

Además de ser la obra más importante del siglo para el país, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es una muestra de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ejecuta proyectos sin corrupción y con un manejo correcto de los recursos públicos, aseveró el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.

En este sentido el mandatario estatal reiteró que su gobierno busca convertir al Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán” en el mejor del sureste, por lo que no habrá marcha atrás en esta visión que traerá desarrollo a la entidad.

El titular del Poder Ejecutivo comentó que hoy México cuenta con una terminal aérea vanguardista a nivel internacional y, la cual, desahogará el tráfico del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Reconoció la visión del presidente de México para ejecutar una obra que administraciones federales pasadas no se atrevieron a realizar, así como no generar deuda.

Barbosa Huerta reiteró su respaldo al titular del Ejecutivo federal, así como a todos los proyectos que ejecuta para beneficio de las y los mexicanos, como lo es el caso del AIFA, que traerá desarrollo para la capital del país y estados circunvecinos.

Desde las primeras horas de este lunes, el gobernador poblano informó, vía redes sociales, que acudió a la inauguración de la nueva terminal aérea y al mediodía estuvo en Puebla para encabezar la ceremonia oficial conmemorativa al 216 aniversario del natalicio de Benito Juárez

En la ceremonia por el Benemérito de las Américas, el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, al fungir como orador oficial, expresó que Benito Juárez es un ejemplo permanente para todas y todos los servidores públicos, pues sus etapas de carencias, dificultades.

Dijo que ahora hay una oportunidad para, a través de las enseñanzas de Juárez, se puedan superar los modelos anquilosados de la vida pública, ampliar las libertades y los derechos de los mexicanos, y para transformar la visión de Estado.

Refirió que las y los ciudadanos deben de aplicar en la actualidad toda su voluntad y determinación para cambiar aquello que propició la desigualdad y el desarrollo inequitativo, para transformar el modelo de organización de los cuerpos públicos que representan a la sociedad mexicana.

En esta ceremonia el gobernador Barbosa Huerta, quien estuvo acompañado por la presidenta del Patronato del DIF, Rosario Orozco Caballero, montó una guardia de honor y colocó una ofrenda floral en el monumento erigido en memoria de Benito Juárez.

Reprueba abusos en el estadio

En otro tema, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta reveló que citará a los directivos del equipo de futbol Puebla y a los concesionarios del estadio Cuauhtémoc para que expliquen porque en la zona de palcos se permitió la ingesta desmesurada de bebidas alcohólicas durante el partido celebrado la noche del pasado viernes.

Este domingo se publicaron profusamente en redes sociales imágenes y vídeos de jóvenes dentro del inmueble deportivo, en la zona exclusiva para asistentes, en evidente estado de ebriedad y disfrutando de una fiesta.

Al respecto, el mandatario declaró en una entrevista que le hicieron sobre el particular:

“Los palcos no son zonas de tolerancia, así de sencillo, son espacios de privilegio de determinadas personas pueden pagar y qué bueno que lo paguen, pero me dicen que no fue en esa zona, sino en la zona de Corona, entonces se vuelve una cantina. Los palcos no son zona de tolerancia y ni el estadio se vuelve en una cantina. Mañana mismo (hoy) citaré a la directiva y a los concesionarios para poner un alto en esto”.