Ahora, trabajadores acusan al director del Tecnológico de Zacapoaxtla de sabotaje

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Tecnológico de Zacapoaxtla (ITS) denunciaron que el director Miguel Choy López intentó sabotear un acto tradicional para recaudar fondos para la institución, prohibiéndoles el uso de instalaciones y recursos a manera de represalia.

Aclarando que exigen la destitución del funcionario, los laboristas dieron a conocer un comunicado que se transcribe íntegro a continuación:

“Como parte de las actividades de convivencia en diferentes instituciones se realiza anualmente la partida de una rosca para conmemorar la tradición de los reyes magos, está ocasión la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del ITS Zacapoaxtla, organizó de manera paralela al evento institucional y ‘oficial’, una convivencia para este propósito el pasado 5 de enero.

“Esto implicó una solicitud dirigida a la Dirección Académica el 3 de enero, para tener acceso al laboratorio de gastronomía (cocina) con el objetivo de preparar el atole, y el uso de la sala audiovisual. En un inicio, el director Académico autorizó la utilización de las instalaciones; sin embargo, el día 4 de enero el Director General, Licenciado Choy ordenó no prestar ‘ni la olla para el atole’, alegando que el evento no estaba autorizado y prohibió al personal administrativo (mandos altos, medios y bajos) asistir a la partida de rosca. Se cree que dicho cambio obedece a la publicación que ese mismo día salió en La Jornada de Oriente, donde se ponen de manifiesto los últimos acontecimientos y arbitrariedades del Director General avaladas por la SEP estatal.

“La orden de no permitir la participación de personal no docente fue ejecutada por el Departamento de Vinculación a cargo del Maestro Cuauhtémoc Bravo Armenta y el Maestro Baldemar Cruz Cárcamo, intimidando al personal a su cargo, para que no participaran en dicho evento, anticipándoles que habría sanciones.

“Adicional a lo anterior, la publicación de la invitación de la rosca de reyes, organizada por el personal para el personal, tuvo como respuesta la publicación inmediata en el perfil oficial de Facebook del TecNM campus Zacapoaxtla, una invitación abierta para degustar una rosca el lunes 8, organizada por la Dirección de Recursos Humanos y el Lic. Miguel Choy López. Una invitación que en años pasados se ha restringido al ámbito privado del Instituto, pero que ahora tiene la intención de transmitir una imagen de cercanía y ‘calidez humana’ del Lic. Choy.

“Sorpresiva fue la respuesta del director General, considerando que no se ha ocupado en garantizar un espacio para la toma de alimentos, acondicionado con electrodomésticos y mobiliario para que el personal pueda nutrirse con dignidad. Lo cual se agrava al impedir el uso del laboratorio de gastronomía, el uso de las instalaciones ‘públicas’ y el cierre de las cafeterías durante la semana del regreso a las labores académicas y administrativas sin previo aviso; dejando sin posibilidad al personal el adquirir y consumir alimentos durante su hora de descanso, en medio de una zona boscosa, a orilla de carretera, donde no hay ningún comercio a la redonda e imposibilitando al personal que usa el transporte público e incluso que se traslada en vehículo particular la búsqueda de otros proveedores debido a la falta de infraestructura como banquetas, semáforos y un permiso para salir.

“A pesar de la amenazas y a la falta de autorización, hubo atole y rosca, adquirida con los recursos propios de la Asamblea de Personal contando con amplia asistencia de las y los trabajadores de diferentes áreas, el evento se desarrolló de forma organizada, pacífica y respetuosa, mostrando así la unidad, la sensibilización ante la problemática, la preocupación sobre el futuro de la institución y la capacidad de hacer trabajo colaborativo sin la necesidad de directivos incompetentes y corruptos”.