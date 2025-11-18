Ahora surge protesta de estudiantes y docentes en el Instituto Tecnológico de Libres

Con la protesta aún vigente en el Instituto Tecnológico de Tehuacán y sin siquiera una semana transcurrida de la supuesta solución a los conflictos en los planteles homólogos de San Martín Texmelucan, Ajalpan y Tlatlauquitepec, ha emergido una nueva protesta, ahora en el Instituto Tecnológico Superior de Libres (ITSL) cuya comunidad de alumnos, docentes y personal administrativo difundió en redes sociales una denuncia colectiva en la que señalan presuntas irregularidades cometidas por el director, Juan Antonio González Fuentes, abusos de autoridad, presiones laborales, proselitismo político a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y desvío de recursos públicos dentro de la institución.

El documento —publicado desde cuentas personales de facebook y acompañado de imágenes, capturas de pantalla y fotografías— expone una serie de acusaciones dirigidas a directivos y funcionarios en activo del plantel.

De acuerdo con la denuncia, trabajadores y estudiantes afirman que fueron presuntamente presionados para participar en actos políticos relacionados con campañas del PVEM en el proceso comicial pasado. Aseguran que, “a la orden del director, Juan Antonio González, fue votar todo verde, para no apoyar al actual presidente de Libres (Mario Díaz Hernández)”. La coacción, según los quejosos, llegó al punto de que el directivo les habría pedido “credenciales de elector”, fotografías de sus sufragios el día de la jornada electoral, amén de participación obligada en eventos partidistas.

En uno de los testimonios, los denunciantes señalan que “si no enviaban evidencia de los votos”, se les habría advertido sobre posibles despidos o reducción de calificaciones.

En otro apartado, los denunciantes aseguran que el plantel tiene baños en mal estado, salones sin mantenimiento, proyectores descompuestos y condiciones precarias en general.

Atribuyen esta situación a decisiones administrativas recientes y a la supuesta falta de seguimiento institucional.

También afirman que algunos docentes no contarían con título o cédula profesional, así como presuntos casos de intimidación hacia trabajadores y alumnos. Una estudiante —según el documento— habría denunciado acoso, presuntamente relacionado con instrucciones superiores, para votar por “un partido”, sin precisar cuál.

Una de las acusaciones más graves se refiere al presunto uso indebido de recursos asignados al instituto. En el texto se afirma que un exdirector habría obtenido 5 millones de pesos para equipamiento, monto que —según los denunciantes— no se refleja en la institución. Se acompaña esta imputación con fotografías de obras privadas, aunque no existe evidencia oficial que confirme relación entre ambos hechos.

Los denunciantes solicitan al gobierno del estado de Puebla, a la SEP estatal y a instancias de fiscalización que se realicen auditorías, investigaciones imparciales y una revisión del estado laboral del personal del ITSL.

“Ya no queremos más corrupción ni que nos sigan afectando en nuestra educación”, concluye el documento.

Crisis en otros cuatro tecnológicos

En menos de dos meses, cuatro institutos tecnológicos del estado de Puebla se han visto envueltos en paros, movilizaciones y mesas de diálogo inconclusas.

En el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan (ITSSNA), el paro iniciado a mediados principios de octubre, duró un mes. Los estudiantes denunciaron que tomaron el edificio tras acusar a la directora Cecilia Valeria Pineda Cruz de hostigamiento y malos manejos, presentando ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el folio.

En el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan (ITSSMT), los alumnos suspendieron actividades académicas presenciales durante un mes exigiendo la destitución de la directora Dulce Reyes Quiroz. El gobierno estatal instaló mesa de diálogo entre la SEP, la Secretaría de Gobernación y la presidencia municipal con el objetivo de atender el pliego petitorio de los estudiantes.

En el caso del Instituto Tecnológico de Tlatlauquitepec (ITSTL), el paro duró también un mes.

Por su parte, en el Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) la protesta permanece vigente, desde hace más de un mes. Los alumnos denuncian que la dependencia estatal no ha respondido adecuadamente a sus demandas de infraestructura, transparencia y condiciones académicas.

Las exigencias en todos los planteles coinciden en la emoción de directores y subdirectores acusados de falta de perfil, favoritismos o hostigamiento; transparencia en los nombramientos y contratación del personal; mejoras en infraestructura y servicios básicos que, según los estudiantes, se han venido deteriorando; garantías de que el diálogo sea real, no simulación, así como participación de instancias estatales (SEP Puebla, Segob) para mediar.

