Ahora surge paro en el Instituto Tecnológico de Libres

Con la protesta vigente en el Instituto Tecnológico de Tehuacán y sin una semana transcurrida de la supuesta solución a los conflictos en los planteles homólogos de San Martín Texmelucan, Ajalpan y Tlatlauquitepec, ha emergido una nueva protesta, ahora en el Instituto Tecnológico Superior de Libres (ITSL) cuya comunidad de alumnos, docentes y personal administrativo difundió en redes sociales una denuncia colectiva en la que señalan presuntas irregularidades, cometidas por el director, Juan Antonio González Fuentes, abusos de autoridad, presiones laborales, proselitismo político a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y desvío de recursos públicos dentro de la institución.

El documento —publicado desde cuentas personales de Facebook y acompañado de imágenes, capturas de pantalla y fotografías— expone una serie de acusaciones dirigidas a directivos y funcionarios en activo del plantel.

De acuerdo con la denuncia, trabajadores y estudiantes afirman que fueron presuntamente presionados para participar en actos políticos relacionados con campañas del PVEM en el proceso comicial pasado. Aseguran que, “a la orden del director, Juan Antonio González, fue votar todo verde, para no apoyar al actual presidente de Libres (Mario Díaz Hernández)”. La coacción, según los quejosos, llegó al punto de que el directivo les habría pedido “credenciales de elector”, fotografías de sus votos el día de la jornada electoral, amén de participación obligada en eventos partidistas.

En uno de los testimonios, los denunciantes señalan que “si no enviaban evidencia de los votos”, se les habría advertido sobre posibles despidos o reducción de calificaciones.

En otro apartado, los denunciantes aseguran que el plantel presenta baños en mal estado, salones sin mantenimiento, proyectores descompuestos y condiciones precarias en general.

Atribuyen esta situación a decisiones administrativas recientes y a la supuesta falta de seguimiento institucional.

También afirman que algunos docentes no contarían con título o cédula profesional, así como presuntos casos de intimidación hacia trabajadores y alumnos. Una estudiante —según el documento— habría denunciado acoso, presuntamente relacionado con instrucciones superiores para votar por determinado partido.

Una de las acusaciones más graves se refiere al presunto uso indebido de recursos asignados al instituto. En el texto se afirma que un exdirector habría obtenido 5 millones de pesos para equipamiento, monto que —según los denunciantes— no se refleja en la institución. Se acompaña esta imputación con fotografías de obras privadas, aunque no existe evidencia oficial que confirme relación entre ambos hechos.

Los denunciantes solicitan al gobierno del estado de Puebla, a la SEP estatal y a instancias de fiscalización que se realicen auditorías, investigaciones imparciales y una revisión del estado laboral del personal del ITSL.

“Ya no queremos más corrupción ni que nos sigan afectando en nuestra educación”, concluye el documento.

