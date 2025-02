Ahora Steve Bannon hace el saludo nazi

Washington. Steve Bannon, ex consejero del presidente estadunidense Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021), realizó un saludo alusivo a la ideología nazi durante su intervención en Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), al igual que lo hizo el magnate tecnológico Elon Musk el pasado 21 de enero, en la toma de posesión del republicano.

La única forma de que ganen es que nosotros retrocedamos y no vamos a retroceder, no vamos a rendirnos, no vamos a renunciar. ¡Luchen! ¡luchen! ¡luchen! , exclamó Bannon, estandarte del populismo de ultraderecha, antes de extender el brazo derecho hacia delante con la palma de la mano hacia abajo, lo que fue interpretado por algunos como un saludo similar a los que hacían Adolfo Hitler y otros fascistas europeos en el siglo XX.

En repuesta a ese gesto, Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional, cercano a la diputada ultraconservadora Marine Le Pen, canceló el discurso que tenía programado y abandonó la convención.

Verástegui se aliará a Musk

Eduardo Verástegui, una de las figuras mexicanas más representativas de la ultraderecha y el conservadurismo, también realizó un gesto vinculado al nazismo durante su participación en la CPAC, y afirmó que se unirá al movimiento de Elon Musk y el presidente Trump: Mi corazón va hacia todos ustedes .

En tanto, el presidente argentino, Javier Milei, quien además de participar en la reunión de la CPAC en Washington acudió a un evento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), soltó insultos, como imbécil mal nacido y cabeza de pulpo , cuando el tono de llamada de su teléfono le hizo perder el hilo de un discurso en el BID.

Milei aseguró que la justicia social es aberrante porque es un robo y ya implica un trato desigual frente a la ley , que Argentina se ha alejado del paradigma liberal lo cual la ha llevado, según él, a una catástrofe , cuando empezó a sonar insistentemente el teléfono móvil.

Milei despotrica

El mandatario añadió que se deben entender todas estas falacias sobre las que se construye la mentira llamada Estado . Después acudió al Banco Mundial para una reunión con el presidente de esta institución financiera, Ajay Banga.

