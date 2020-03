Ahora sí que urgen las condonaciones de impuestos

“(…) la idea conservadora de que no hay alternativas al modo de vida impuesto por el hiper–capitalismo en el que vivimos se desmorona”.

Boaventura de Sousa Santos.

El pasado viernes 6 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la enésima reforma constitucional; en este caso, la que correspondía al artículo 28°. Así, en su primer párrafo, se determinó que la condonación de impuestos está prohibida, salvo en los términos que la ley determine. No obstante, con lo que se está viviendo en México y en todo el mundo –de todos conocido que es la pandemia–, es el momento preciso para una necesaria aplicación de un programa de condonación de impuestos, multas y de diferimiento de las fechas de pago de las contribuciones federales, en particular respecto del Impuesto Sobre la Renta; pues resulta que en este mes de marzo de 2020, las personas morales tienen la obligación de presentar sus declaraciones por el ejercicio fiscal de 2019. Por lo tanto, con la economía parada, con las oficinas, las escuelas, las universidades, las fábricas, los parques, los cines, los centros comerciales, etcétera, cerrados a piedra y lodo, es evidente que no se puede dar cumplimiento a la presentación de esas obligaciones. El momento amerita un programa de condonación de impuestos, recargos y multas, así como de un periodo de prórroga para la presentación de las declaraciones, pues más que una petición, en realidad se trata de una obligación del Estado y, sobre todo, de una obligación constitucional.

El propio artículo 1º de la Constitución establece que es obligación del Estado respetar y garantizar los derechos de los gobernados, y es muy claro que una forma de respetarlos y garantizarlos se da con la implementación de un decreto que permita que tanto los particulares como las personas morales no estén obligados a presentar sus declaraciones en el mes de marzo de 2020. Es indiscutible que muchos de estos contribuyentes no podrán cumplir. Por su parte, cobrar recargos por no pagar a tiempo tampoco es prudente en un Estado constitucional democrático de derecho; menos tiene cabida la imposición de multas, pues esto caería en una posición grosera de la autoridad fiscal; lo mismo que sucedería si se imponen otras medidas de las autoridades fiscales, como es el caso de la revocación del certificado del sello digital.

La reforma del artículo 28° de la Constitución se debe a que muchas de las grandes empresas se beneficiaron con esos programas y a que el Estado dejó de recaudar millones de pesos; pero, con esta pandemia, las cosas cambian drásticamente; se vuelve una obligación del Estado implementar ese programa. Es más, el hecho de que no se implemente, para el Estado, significaría caer en responsabilidades de carácter incluso penal para sus servidores públicos. Por ende, no es que se trate de una política pública en donde no es exigible jurídicamente el cumplimiento o no de esos propósitos, sino que es una obligación constitucional, que ineludiblemente se debe cumplir.

Quizá, el impedimento con que se encuentra el gobierno federal para implementar un programa de condonación es que el barril de petróleo está valiendo menos que en los tiempos de la presidencia de Fox, es decir, menos que hace 20 años. Por ello, resultaría menos costosa la pérdida dejando de extraer petróleo que continuando con ello y, sobre todo, vendiéndolo. Adicionalmente, el valor del dólar aumentó en dos semanas 24 por ciento. Pero esto no debería impedir el cumplimiento de obligaciones de carácter constitucional. Por ello, resulta necesaria y urgente la medida de implementar un programa de condonación. En Colombia, la Corte Constitucional estableció, bajo un principio constitucional de solidaridad, que las instituciones financieras no pueden realizar cobro de intereses para todas aquellas personas que estuvieron secuestradas y pudieron ser liberadas, aunque, desde luego, tienen adeudos con esas instituciones y, por ende, deben hacer frente a ellos, pero sin considerad dichos intereses. Lo mismo sucedió con esa Corte respecto de los desplazados, al impedirse que las autoridades fiscales cobraran el impuesto predial una vez que recuperaran los predios de los que fueron desplazados.

No se debe perder de vista que se requiere un cambio en el país y, por ello, votaron 30 millones de personas, y ese cambio o transformación es proteger al más débil, que, en este caso con la pandemia y la economía por los suelos, es la ciudadanía vista como contribuyente. Ahora bien, el no hacerlo así, es decir, no implementar un programa de condonación de impuestos, de prórroga del cumplimiento de obligaciones fiscales, además del incumplimiento a una obligación constitucional, para esta nueva administración pública significa romper con su propio fin, que es, precisamente, proteger al más débil, que en este caso es el contribuyente y al cual, en estos últimos tiempos, se ha visto más como enemigo del sistema que como un simple ciudadano.