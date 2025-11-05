Martes, noviembre 4, 2025
Ahora estudiantes del Tecnológico de Tlatlauquitepec se van a paro

Martín Hernández Alcántara

La comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec acordó la noche de este martes proseguir con el paro de actividades y la toma de las instalaciones, que inició con movilizaciones desde el pasado 24 de octubre, como medida de protesta para exigir la destitución del director Jorge González Lara y de la subdirectora académica, por señalamientos de acoso, abuso de autoridad y presuntas irregularidades administrativas.

En una asamblea general celebrada este martes 4 de noviembre, el Movimiento Estudiantil Pacífico ITSTL reiteró su rechazo a la propuesta de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) de designar a un comisionado para reabrir el plantel. Los estudiantes consideran que esta figura no resuelve las causas del conflicto y señalaron que la principal demanda continúa siendo el relevo en la dirección del plantel.

Los inconformes han denunciado que el actual director ha incurrido en conductas de acoso hacia una alumna, además de ejercer intimidación constante hacia docentes y estudiantes, a quienes —según acusan— obliga a participar en actos políticos. También han manifestado su preocupación por el clima de hostilidad en el instituto y han documentado amenazas e intentos de agresión, incluyendo un reciente incidente durante una mesa de diálogo.

La decisión de mantener el paro fue tomada tras evaluar la visita no programada del pasado 3 de noviembre de funcionarios de la SEP, entre ellos el subdirector de Tecnológicos, Jaime Isaí Lozada Cervantes, y el subsecretario de Educación Superior, Gonzalo Amador Juárez Uribe. Pese a esta reunión, la comunidad estudiantil consideró insuficientes las propuestas y acordó continuar la movilización hasta obtener una respuesta clara y satisfactoria.

En respuesta, la SEP estatal ha emitido el Comunicado No. 178/2025 en el que asegura que se han abierto mesas de diálogo y que el Gobierno de Puebla mantiene su disposición para encontrar soluciones que permitan concluir el ciclo escolar sin contratiempos. No obstante, los estudiantes advirtieron que permanecerán en protesta hasta que sus demandas sean atendidas formalmente por las autoridades.

