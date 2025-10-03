Águilas UPAEP pierde también en Guadalajara

En la Jornada 4 de la Liga ABE femenil, las Águilas de la UPAEP visitaron a las Borregas del Tec Guadalajara en un duelo intenso que se definió hasta el último cuarto. El encuentro mostró dos mitades muy distintas: una primera parte favorable para UPAEP, que se mantuvo con buena dinámica ofensiva, y una segunda que permitió la remontada de las locales. Al final, el marcador favoreció 56-44 a Borregas.

En el primer periodo, UPAEP comenzó con orden y claridad en la ofensiva, encontrando a sus principales referentes en Colunga y Aguilar. Ambas jugadoras combinaron creación y ejecución para darle a las Águilas una ligera ventaja, cerrando los primeros minutos arriba 24-19, mostrando solidez y confianza frente a un rival exigente.

El segundo cuarto mantuvo la tónica de paridad. Aunque Guadalajara recortó distancias, UPAEP no bajó el ritmo y consiguió sostener el marcador con buenas rotaciones y participación de Camacho, quien lució activa en ambos costados de la cancha. El parcial cerró 32-30 a favor de las poblanas, que se fueron al descanso con la ilusión de dar la sorpresa como visitantes.

El tercer periodo fue el punto de inflexión. El Tec Guadalajara ajustó en defensa, intensificando la presión y dificultó las transiciones rápidas de las Águilas. Aun así, UPAEP resistió y logró mantener la paridad en el marcador, empatando 39-39.

En el último cuarto, la resistencia de UPAEP se desmoronó frente al empuje local. Guadalajara aprovechó su fondo físico y la energía de su rotación. Las Águilas no lograron responder con claridad ante la defensa rival, y el encuentro se inclinó a favor de las tapatías con un 56-44 en el marcador final.

A nivel individual, Rebeca Colunga fue la máxima anotadora de UPAEP con 11 puntos, mostrando su consistencia a lo largo del encuentro, mientras que Alejandra Aguilar brilló en los tableros con 10 rebotes, confirmando su papel como referente en la pintura.

El próximo juego de las emplumadas será el Clásico Universitario el miércoles 8 de octubre a las 13 horas en el nido.

