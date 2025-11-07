Águilas UPAEP ganan en Mexicali

Las Águilas UPAEP varonil consiguieron una importante victoria fuera de casa al derrotar 61-75 a los Zorros del Cetys Mexicali, en partido correspondiente a la Liga ABE División I.

El inicio fue completamente rojiblanco. Un parcial de 9-0, con aportaciones de Mena y un triple de Javier García, obligó al conjunto bajacaliforniano a pedir tiempo fuera. Aunque Cetys logró responder con un triple, UPAEP mantuvo su ritmo con anotaciones de José Zafra, Alan Sandoval y un triple sobre la bocina de Sadol Martínez, que cerró el primer cuarto con marcador de 23-6 para los poblanos.

En el segundo periodo, los locales intentaron recortar la diferencia con canastas de Castañeda, Espinoza y Almiduris, pero las Águilas siguieron dominando gracias a la efectividad de Sandoval y Zafra, además de los aportes de Martínez y García. Al descanso, el marcador favorecía a UPAEP 26-45.

Durante el tercer cuarto, la escuadra poblana mantuvo la intensidad. Javier García continuó encendido desde el perímetro, Sadol Martínez anotó en rompimiento rápido y Guevara sumó un triple que mantuvo la ventaja estable entre los 18 y 22 puntos (41-60).

En el último periodo, un nuevo triple de García puso el 54-68, aunque algunas imprecisiones en ataque permitieron a Cetys reducir la diferencia a ocho unidades. Sin embargo, dos tiros libres del propio García a poco más de un minuto del final aseguraron la victoria para los rojiblancos, que sellaron el marcador definitivo de 61-75.

Javier García fue el máximo anotador del encuentro con 24 puntos, mientras que Sadol Martínez firmó un doble-doble de 13 unidades y 10 rebotes.

