Viernes, noviembre 7, 2025
NoticiasDeportes

Águilas UPAEP ganan en Mexicali

El próximo sábado visitarán el equipo de Borregos Guadalajara

Las Águilas UPAEP vencen 75-61 a los Zorros del Cetys Mexicali en la Liga ABE División I, logrando una victoria clave fuera de casa
Leopoldo Aguilar

Las Águilas UPAEP varonil consiguieron una importante victoria fuera de casa al derrotar 61-75 a los Zorros del Cetys Mexicali, en partido correspondiente a la Liga ABE División I.

El inicio fue completamente rojiblanco. Un parcial de 9-0, con aportaciones de Mena y un triple de Javier García, obligó al conjunto bajacaliforniano a pedir tiempo fuera. Aunque Cetys logró responder con un triple, UPAEP mantuvo su ritmo con anotaciones de José Zafra, Alan Sandoval y un triple sobre la bocina de Sadol Martínez, que cerró el primer cuarto con marcador de 23-6 para los poblanos.

En el segundo periodo, los locales intentaron recortar la diferencia con canastas de Castañeda, Espinoza y Almiduris, pero las Águilas siguieron dominando gracias a la efectividad de Sandoval y Zafra, además de los aportes de Martínez y García. Al descanso, el marcador favorecía a UPAEP 26-45.

Durante el tercer cuarto, la escuadra poblana mantuvo la intensidad. Javier García continuó encendido desde el perímetro, Sadol Martínez anotó en rompimiento rápido y Guevara sumó un triple que mantuvo la ventaja estable entre los 18 y 22 puntos (41-60).

En el último periodo, un nuevo triple de García puso el 54-68, aunque algunas imprecisiones en ataque permitieron a Cetys reducir la diferencia a ocho unidades. Sin embargo, dos tiros libres del propio García a poco más de un minuto del final aseguraron la victoria para los rojiblancos, que sellaron el marcador definitivo de 61-75.

Javier García fue el máximo anotador del encuentro con 24 puntos, mientras que Sadol Martínez firmó un doble-doble de 13 unidades y 10 rebotes.

Te puede interesar: Águilas UPAEP con nueve preseas en Nacional de Taekwondo

Temas

Más noticias

Nacional

Inauguran en México la escuela de IA más grande de América Latina

La Jornada -
Jessika Becerra y Eirinet Gómez Ciudad de México. El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (IA) será la escuela más grande de América Latina...
Nacional

Marcha de la “generación Z” es promovida por la derecha: Normalistas

La Jornada -
Laura Poy Solano México. Alumnos de escuelas normales rurales demandaron una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para buscar soluciones a la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Aztecas UDLAP consigue primer triunfo de temporada

Leopoldo Aguilar -
En su primer partido como local, las Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) vencieron al representativo de volibol femenil de la...

Puebla consigue tercer lugar en Nacional de Ademeba

Leopoldo Aguilar -
Destacada participación tuvo la delegación de Puebla en la rama femenil durante el Campeonato Nacional de la categoría Libre de Ademeba (Asociación Deportiva Mexicana...

Umad ratifica su calidad de favorito en Monterrey

Leopoldo Aguilar -
En menos de un mes, los Tigres Blancos de la Universidad Madero (Umad) defenderán la corona ganada en los Ocho Grandes Xalapa 2024, certamen...

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025