Águilas UPAEP cae en Aguascalientes

Las Águilas de UPAEP Femenil visitaron al Tec Aguascalientes en partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga ABE, donde a pesar de mostrar orden ofensivo y disciplina táctica, terminaron cayendo 61-45.

El encuentro estuvo marcado por el gran esfuerzo físico de las poblanas y la férrea defensa de las locales, que en la segunda mitad marcaron la diferencia con un contraataque letal.

En el primer cuarto, UPAEP arrancó con buen ritmo y orden en la creación de jugadas. Lideradas por Aguilar, quien generaba oportunidades de anotación y conectaba con sus compañeras, las Águilas lograron imponerse ligeramente en el marcador al cierre del periodo, con ventaja de 15-13. El ataque fluido y la paciencia en la circulación del balón les permitió tomar la delantera inicial.

Para el segundo periodo, las poblanas mantuvieron la intensidad en ofensiva, con una coordinación destacada entre Aguilar y Camacho. El marcador se mantuvo parejo y, aunque UPAEP se fue al descanso con mínima ventaja de 28-27, ya se vislumbraba la exigencia física que la defensa de las Borregas imponía. Cada ataque demandaba un esfuerzo extra y la presión comenzaba a acumularse.

En el tercer cuarto, las Águilas mostraron destellos de carácter, pero el desgaste se hizo evidente. A pesar de los intentos de Aguilar de sostener el ritmo en ofensiva y sumar en rebotes defensivos, UPAEP comenzó a ceder terreno. El marcador se inclinó 43-37 a favor de las locales, que aprovecharon cada pérdida de balón y castigaron en transición.

Ya en el último cuarto, el cansancio pesó sobre las poblanas. La defensa del Tec se mantuvo férrea y con rápidas salidas al contraataque ampliaron la diferencia en el marcador. UPAEP buscó con Camacho variantes en la creación, pero no fue suficiente ante el empuje rival, cerrando el partido con un marcador final de 61-45.

En lo individual, Aguilar fue la figura más destacada del equipo poblano con 13 puntos y 9 rebotes, rozando el doble-doble y consolidándose como referente tanto en ofensiva como en defensa. Su liderazgo mantuvo vivas a las Águilas durante gran parte del encuentro.