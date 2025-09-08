Juntas auxiliares de la periferia de Puebla concentran hogares sin agua potable: Implan

Las juntas auxiliares de San Pedro Zacachimalpa, San Francisco Totimehuacán, La Resurrección, San Andrés Azumiatla y San Miguel Xonacatepec, que se encuentran en la periferia del municipio de Puebla, concentran la mayor cantidad de personas del municipio de Puebla que no tienen agua potable, de acuerdo con una encuesta elaborada por el Instituto Municipal de Planeación (Implan).

Otras de las zonas del municipio capitalino que también alojan a hogares que carecen del servicio son San Isidro Castillotla, Santa Clara La Venta y Villa Verde, según la medición que el organismo realizó a través de encuestas a mil 221 personas, aplicadas en 2024.

La manera más recurrente de abastecerse del líquido es mediante el servicio de pipas, mientras que los casos menos recurrentes tienen que ver con pozos comunitarios o particulares, según los datos presentados por el Implan.

Los resultados de la medición refieren que, del total de personas encuestadas, 122 personas dijeron carecer de agua potable en sus viviendas, las cuales representan el 10 por ciento del total y equivalen a una proporción de una de cada 10.

Por otra parte, del total de personas que señalaron que sí cuentan con el servicio de agua potable, las cuales ascendieron a mil 93, 453 que representan el 41 por ciento, señalaron que el servicio no es constante y que el líquido llega sin presión. En contraste, el 39 por ciento tuvo una opinión contraria.

Las personas que indicaron que el servicio no es adecuado, señalaron que viven en la calle 16 de Septiembre Norte, 16 de Septiembre Sur, Agua Santa, Amalucan, Amor, Arboledas Loma Bella, Centro, Belisario Domínguez, El Cristo, El Paraíso, Granjas San Isidro, Ignacio Zaragoza, La Libertad y Valle Dorado.

Usuarios evalúan adecuadamente el servicio de alcantarillado

En otro tema, la encuesta también analizó el servicio de alcantarillado, del cual, mil 164 personas que representan el 95 por ciento del total, señalaron que sí están conectados a la red, mientras que apenas el cinco por ciento no lo está.

De las personas encuestadas, 187 señalaron que el servicio es inaceptable o muy inaceptable, las cuales equivalen apenas al 15 por ciento, mientras que el 85 por ciento lo calificó como bueno.