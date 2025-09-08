Lunes, septiembre 8, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Juntas auxiliares de la periferia de Puebla concentran hogares sin agua potable: Implan

El 10% de los hogares en juntas auxiliares de Puebla no cuenta con agua potable y depende de pipas.
El 10% de los hogares en juntas auxiliares de Puebla no cuenta con agua potable y depende de pipas. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

Las juntas auxiliares de San Pedro Zacachimalpa, San Francisco Totimehuacán, La Resurrección, San Andrés Azumiatla y San Miguel Xonacatepec, que se encuentran en la periferia del municipio de Puebla, concentran la mayor cantidad de personas del municipio de Puebla que no tienen agua potable, de acuerdo con una encuesta elaborada por el Instituto Municipal de Planeación (Implan).

Otras de las zonas del municipio capitalino que también alojan a hogares que carecen del servicio son San Isidro Castillotla, Santa Clara La Venta y Villa Verde, según la medición que el organismo realizó a través de encuestas a  mil 221 personas, aplicadas en 2024.

La manera más recurrente de abastecerse del líquido es mediante el servicio de pipas, mientras que los casos menos recurrentes tienen que ver con pozos comunitarios o particulares, según los datos presentados por el Implan.

Los resultados de la medición refieren que, del total de personas encuestadas, 122 personas dijeron carecer de agua potable en sus viviendas, las cuales representan el 10 por ciento del total y equivalen a una proporción de una de cada 10.

Por otra parte, del total de personas que señalaron que sí cuentan con el servicio de agua potable, las cuales ascendieron a mil 93, 453 que representan el 41 por ciento, señalaron que el servicio no es constante y que el líquido llega sin presión. En contraste, el 39 por ciento tuvo una opinión contraria.

Las personas que indicaron que el servicio no es adecuado, señalaron que viven en la calle 16 de Septiembre Norte, 16 de Septiembre Sur, Agua Santa, Amalucan, Amor, Arboledas Loma Bella, Centro, Belisario Domínguez, El Cristo, El Paraíso, Granjas San Isidro, Ignacio Zaragoza, La Libertad y Valle Dorado.

Usuarios evalúan adecuadamente el servicio de alcantarillado

En otro tema, la encuesta también analizó el servicio de alcantarillado, del cual,  mil 164 personas que representan el 95 por ciento del total, señalaron que sí están conectados a la red, mientras que apenas el cinco por ciento no lo está.

De las personas encuestadas, 187 señalaron que el servicio es inaceptable o muy inaceptable, las cuales equivalen apenas al 15 por ciento, mientras que el 85 por ciento lo calificó como bueno.

Temas

Más noticias

Nacional

Muere capitán de la Marina implicado en red de huachicol fiscal

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. El capitán de la Secretaría de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, implicado en el caso...
Internacional

Renace la rebelión anticolonial en Puerto Rico con nuevo ritmo

La Jornada -
Nueva York y Washington., En Puerto Rico renace un movimiento anticolonialista con una nueva generación y con nuevo ritmo que enfrenta las políticas de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Investigadora evidencia inseguridad, falta de presupuesto, infraestructura y servicios básicos en juntas auxiliares

Yadira Llaven Anzures -
Las juntas auxiliares en Puebla enfrentan serios desafíos debido a su actual estatus legal, consideró Monserrat Miquel Hernández, académica de la Benemérita Universidad Autónoma...

Se va en pavimentos y mantenimiento de calles la mitad del presupuesto para obra del municipio de Puebla

Patricia Méndez -
Las obras que tienen que ver con pavimentos, mantenimiento y conservación de vialidades en el municipio capitalino de Puebla, absorbieron 218.2 millones de pesos...

También bachearán con la técnica en caliente en las 17 juntas auxiliares de Puebla

Patricia Méndez -
La técnica de bacheo en caliente también será utilizada en las 17 juntas auxiliares del municipio de Puebla, según se indica en el concurso...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025