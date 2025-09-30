Martes, septiembre 30, 2025
Agua de Puebla incumplió con inversión, por colusión con anteriores gobiernos y el Poder Judicial: Armenta

El gobernador compara que desprivatizar el servicio del agua costaría lo mismo que el Museo Barroco

Concesiones Integrales SA de CV incumple con la inversión programada por administrar el servicio de agua, drenaje y saneamiento. Foto: Es Imagen
Concesiones Integrales SA de CV incumple con la inversión programada por administrar el servicio de agua, drenaje y saneamiento. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

La empresa Concesiones Integrales SA de CV o Agua de Puebla, como se le conoce comercialmente, incumple con la inversión programada por administrar el servicio de agua, drenaje y saneamiento, como resultado de la colusión que hubo con anteriores gobiernos y el Poder Judicial.

Así lo señaló este lunes el gobernador Alejandro Armenta Mier, tras referir que no se le puede quitar el título de concesión a la compañía, propiedad de la familia Hank Rhon, debido a que costaría más de 10 mil millones de pesos y un largo litigio.

La penalización por la desprivatización del servicio de agua en Puebla ha ido en aumento desde la gestión de la panista Martha Érika Alonso, quien inicialmente dijo que la cifra era de 3 mil millones de pesos; mientras el morenista Miguel Barbosa habló de 5 mil millones de pesos, y Sergio Salomón Céspedes de 8 mil millones de pesos.

Al ser cuestionado sobre el tema, Armenta Mier respondió que desprivatizar el agua resultaría muy oneroso, pues equivale a lo que se iba a pagar por la deuda que heredó del Museo Internacional Barroco (MIB).

Argumentó la inviabilidad de la acción legal inmediata y denunció el “silencio cómplice” de actores políticos y judiciales cuando el servicio fue privatizado en 2013, así como la falta de inversión de la empresa concesionaria.

Expuso que, aunque la exigencia de la ciudadanía por anular la concesión es constante, hacerlo por decreto es “inviable”” y “no podemos ahorita por decreto decir, vamos a cancelar la concesión de agua”.

“Cancelar la concesión nos costaría 10 mil millones de pesos, lo que íbamos a pagar por el Barroco. ¿Quién nos da esos 10 mil millones de pesos?”, cuestionó el mandatario, tras destacar la necesidad de actuar “racionalmente, estratégicamente, para el bien de Puebla”.

Armenta Mier indicó que la estrategia del gobierno es trabajar en un “acuerdo que beneficie a los poblanos” en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Poder Judicial y la Consejería Jurídica, forzando a la empresa a invertir lo que le corresponde.

Hubo “silencio cómplice” en el saqueo

El titular del Ejecutivo estatal arremetió contra quienes hoy exigen la anulación de la privatización del agua, recordando que cuando se otorgó la concesión “no escuché a nadie decir por qué pusieron la concesión; todo mundo calladito, calladito”.

Por lo tanto, calificó este silencio como “complicidad” en el “negocio del saqueo”.

El morenista aseveró que Concesiones Integrales “no invirtió lo que tenía que invertir”, y se amparó en la “complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anterior” y de los gobiernos estatales pasados.

Criticó a la expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, a quien señaló como una “corrupta” y “cómplice de los empresarios corruptos”.

Al respecto, Alejandro Armenta afirmó que esta administración anterior dejó a Puebla con una deuda de más de 3 mil millones de pesos por “obras inexistentes” que su gobierno está litigando.

También acusó a “jueces y magistrados” cómplices de coludirse con empresarios para dañar el patrimonio y las finanzas del Estado.

Finalmente, el gobernador concluyó que los pasos a seguir están muy claros, y que el legado de la Cuarta Transformación en el estado será revertir los efectos de esta corrupción.

Relacionadas

Concesiones Integrales firmó un nuevo convenio modificatorio con el gobierno estatal; Congreso desconoce alcances: García Chávez

Efraín Núñez -
La presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, reveló que la empresa Concesiones Integrales concretó un nuevo convenio modificatorio con el gobierno...

Detecta Federación 2 mil 359 descargas contaminantes en el río Atoyac

Yadira Llaven Anzures -
El diagnóstico para el saneamiento del río Atoyac ha revelado una alarmante cifra de 2 mil 359 descargas de aguas residuales vertidas directamente al...

OOSAPAT pide auxilio al ayuntamiento para cubrir su deuda de 70 mdp con Conagua

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. El Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (OOSAPAT) enfrenta una deuda de más de 70 millones de pesos...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

