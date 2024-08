Agua de Puebla debe comparecer ante el Congreso por inversión incumplida y modificaciones al contrato original: Armenta

La empresa Concesiones Integrales SA de CV o Agua de Puebla debe comparecer ante el Congreso del estado, para que explique de las inversiones que hará de aquí a diciembre y de las modificaciones que hizo al contrato original, que tiene implicaciones legales.

Así lo demandó el gobernador electo Alejandro Armenta Mier, durante su habitual conferencia de prensa de inicio de semana, donde hizo un llamado a la actual legislatura o a la siguiente a citar a la concesionaria.

“El llamado respetuoso a la legislatura actual para que cite a comparecer a la representación de Agua de Puebla. Si ya no da tiempo le hago el llamado a la nueva legislatura para que lo citen a comparecer. Hay funciones y facultades, el órgano fiscalizador de esta concesión es el Congreso del estado”, afirmó.

En rueda de prensa, dijo que Agua de Puebla tiene la obligación de comparecer ante los diputados, para informar de las acciones que está realizando, ante la posibilidad de revertir el título de concesión que se le otorgó por 30 años, durante el sexenio morenovallista, con la posibilidad de ampliarse a 60, por incumplimiento de compromisos.

“El agua es un derecho no una mercancía, tenemos que ser cuidadosos y prudentes para evitar una afectación mayor a los ciudadanos; lo he dicho en muchas ocasiones, no habrá impunidad, omisión ni persecución y, bajo ese contexto, vamos a trabajar”, aseveró.