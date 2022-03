Agua bendita y acuarelas, materia prima de la obra reciente de Antonio Álvarez Morán

De manera pictórica, San Ignacio entregó una botella con agua bendita al artista plástico Antonio Álvarez Morán (Puebla, 24 de septiembre de 1959), quien la usó como materia prima de las acuarelas que realizó a lo largo de los últimos tres años, mismas que desde el viernes 1 de abril podrán verse en el Museo Regional de Cholula.

Bajo el título Holy watercolor: acuarela de agua bendita, el pintor y muralista mostrará alrededor de 140 acuarelas, a la par de ejemplos de arte objeto, como parte de las siete series diferentes de reciente manufactura: Curas y coristas; Panópticos, influencias y obsesiones; Los virreyes, los señores del poder; Maestros de la pintura: homenajes y apropiaciones; Imágenes de ida y vuelta: Catarina de San Juan; Ancestros, la frágil memoria de los orígenes; Tehuiloyocan: la unidad en la diversidad; y Ausencia y concepción, ésta última ya mostrada en la página de internet: https://alvarezmoran.com/expo-ausencia-concepcion/.

Durante una entrevista, el artista señala que la obra se gestó a partir del hallazgo de una botella de agua bendita que estaba en el departamento de los abuelos, al que tuvo acceso luego de venderse el edificio en el que habían vivido y en el que él, incluso, pasó su infancia: aquel ubicado en la 2 Poniente 907, un inmueble ahora ya derruido del que solo queda la fachada.

Cuenta que cuando el departamento aparentemente ya estaba vacío, dio una última revisada. Ahí, en uno de los siete departamentos, arriba de un closet, encontró esa botella con agua cuya etiqueta a mano decía que se trataba de agua bendita de San Ignacio, de “la famosa agua de la iglesia de la Compañía de Jesús”.

Como si fuera un tesoro, prosigue el también director de la película Los misterios de las monjas vampiras, guardó la botella siendo poco antes de la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19 –hace ya más de dos años- que pensó podría hacer acuarelas con el líquido que resguardaba.

“Había hecho muy poco de acuarela a pesar de que di clases de acuarela en la UDLAP, pero nunca la había utilizado para mi trabajo personal. Resulta que sí, que salió muy bien el experimento”, refiere Álvarez Morán.

Añade que, fiel a su estilo, no dudó en realizar una obra de ese encuentro para decir que fue el mismo San Ignacio de Loyola el que le dio la botella, como quedó plasmado en la pieza que abrirá la exposición Holy watercolor: acuarela de agua bendita.

Señala que en pláticas con Fabián Valdivia Pérez, actual director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y autor de los 12 textos que habrá en la exposición, éste le señaló que algunos de los papeles que utilizó como soporte no eran los adecuados para la acuarela, como son las notas de remisión y recibos de principios del siglo XX que utilizó, o los cuadernos viejos que también le sirvieron de lienzos.

“Le dije que, si bien la acuarela necesita papeles de algodón, sobre estos papeles funcionó porque es con agua bendita”, dijo con humor pero convencido que fue, quizá, un “mandato divino”.

“(Su manufactura) no sigue reglas lógicas, es completamente irracional pero siento que no sería lo mismo si lo hubiera hecho con agua común y corriente, será quizá que me predispongo”, cuenta el autor de la reconocida serie Farándula Cubista.

Como ejemplo de ello, refiere a la serie de 12 acuarelas denominada Curas y coristas, que no había publicado porque considera es “un poco espinosa” ya que retrata a personajes masculinos de la iglesia católica, de arzobispos hasta acólitos, que se acompañan por personajes femeninos, en este caso las coristas aparecidas en revistas de los años 30 del siglo anterior en un suplemento de El Heraldo, en números que su abuelo guardaba. “Es un contraste de mujeres sensuales con personajes serios y reprimidos, es un juego de opuestos”, acota.

En el caso de la serie Ancestros, la frágil memoria de los orígenes, Antonio Álvarez Morán apunta que es aquella en la que ocupa las notas de remisión y recibos que su bisabuelo guardó en carpetas, de las cuales seleccionó algunas para pintarlas con retratos de sus parientes.

Agrega que en Maestros de la pintura: homenajes y apropiaciones tomó a artistas del renacimiento italiano y alemán, con excepción del novohispano Gabriel José de Ovalle, para hacer segmentos de cuadros y composiciones con su propia manera de pintar.

Mientras que en la serie de Tehuiloyocan: la unidad en la diversidad, refiere que tiene su origen en un proyecto editorial realizado al lado del antropólogo Julio Glockner, el cual no ha salido a la luz y gira en torno a la casa de San Luis Tehuiloyocan, la mal llamada casa del diablo ubicada en San Andrés Cholula, “que fue algo comercial y una tontería de un arquitecto”, por lo que el proyecto buscó abrir otras posibilidades de interpretación.

Sobre Ausencia y concepción, ya mostrada en su página de internet, expone que se trata de una serie de intervenciones sobre los dibujos que en los años 20 del siglo anterior “hicieron dos misteriosas hermanas poblanas”, mismos que llegaron a sus manos como una carpeta con dibujos que estaba en el mismo edificio de su abuelo, en el departamento en el que él vivió siendo niño y luego fue ocupado por la familia Abasolo. “Compré la carpeta en una venta de garaje, y ya que había empezado se me ocurrió intervenir con acuarela los dibujos hechos en lápiz por las hermanas”.

Por último, menciona que en la serie Imágenes de ida y vuelta: Catarina de San Juan se basa en la biografía de la llamada china poblana, a la par que la serie Los virreyes, los señores del poder, gira en torno a los retratos de estos personajes colgados en las paredes del Museo Castillo de Chapultepec.

La apertura de la exposición Holy watercolor: acuarela de agua bendita será el viernes 1 de abril a las 17:30 horas en el Museo Regional de Cholula, ubicado en la 14 Poniente 307, del barrio de San Juan Aquiahuac, en San Andrés Cholula.