Amante de las bebidas alcohólicas o “espirituosas”, siempre he pensado que más vale vino maldito que agua bendita; pero en estos momentos en los que sentimos el embate inclemente de una sequía y un calor abrazador, tomo un vaso con agua, lo bebo y experimento un inefable placer que me remonta a innumerables documentos que he repasado sobre este compuesto químico y la catástrofe que se avecina por la inconsciencia de no cuidarla y en un acto criminal, desperdiciarla.

En la misma biblia se habla de catástrofes representadas por inundaciones y sequías. Por supuesto no es algo nuevo entender la trascendencia de este líquido vital, aunque el sufrimiento que nos aborda cuando experimentamos la sed y sus consecuencias, genera cuadros desgarradores que no podemos dimensionar en su justa magnitud. La narración de Noé con un arca y un diluvio universal, se contrapone con la imagen humilde de cuerpos sudorosos que sufren del calor en una imposibilidad de contrarrestarlo.

Todos hemos imaginado qué es más tolerable: el frío que se contrarresta cubriendo nuestros cuerpos o el calor ante el cual no podemos más que esperar la respuesta orgánica del enfriamiento por aire y humedad. Es curioso. La biblia solamente narra un diluvio, pero describe muchas sequías posteriores. Las catástrofes nos conducen por recónditos sitios imaginarios que, en condiciones indescriptibles, no nos definen como seres pensantes. Existen humanos que deben de recorrer enormes distancias para conseguir la mínima cantidad de agua para sobrevivir, mientras otros la desperdician en algo tan banal como lavar un automóvil.

La palabra agua es muy simple, al igual que sed. Su fórmula química, que una persona con una mínima preparación educativa define como “Hache dos O”, no parece encerrar ni guardar en sí, todo su significado. Tampoco el concepto de “Cambio climático”, que pocos analizan con el debido respeto y que, en un menosprecio irracional, no nos conducen por terrenos de coherencia y reflexión. Por todos lados me doy cuenta de la forma en la que el agua se desperdicia y me llega un sentimiento de desolación.

Una forma de calcular el número de individuos que puede soportar nuestro planeta hablando de equilibrio biológico es con base en el agua potable y de acuerdo a este concepto, la tierra puede tolerar unos dos mil millones de seres humanos. Resulta que ya somos, desde el 15 de noviembre de 2022, 8 mil millones de personas de acuerdo al informe: “Perspectivas de la Población Mundial” y la cuenta sigue aumentando en una forma inexorable. Esto ya ha generado guerras por el agua, que están a la vista, pero que pocos analizan con frialdad. La privatización de este recurso es una muestra clara de la brutal mezquindad de sujetos que, sin el mínimo escrúpulo, mercantilizan con el sufrimiento y con la vida. La imbecilidad y la codicia son verdaderamente pertinaces, absurdas, irracionales y estúpidas.

La molécula de agua es humilde, pero poderosa. Se pinta de innumerables disfraces como hielo, vapor y líquido en formas tan fantásticas como inimaginables. Aunque cubre el 70% de la superficie terrestre, solamente representa el 1/1,000 del volumen total del planeta. Pero si ya esto es sorprendente, el 97.5% del agua en el mundo es salada y el restante 2.5% es dulce y apta para que la bebamos; pero por la dificultad de su acceso, solamente podemos llegar a ella en una proporción del 0.3% pues el restante se encuentra congelada o en aguas subterráneas. Con todo y que hay gente que muere de sed, el 70% del agua dulce que se extrae a nivel mundial se usa en la agricultura para el riego y mantenimiento del ganado; el 20% se utiliza con fines industriales y solamente el 10% se destina a uso doméstico.

Podría seguir enumerando muchos conceptos sobre este elemento vital, pero me quedo con algo que en su momento fue sorprendente. Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, conde de Saint-Exupéry​ (1900 – 1944), mejor conocido como Antoine de Saint-Exupéry, escribió un libro poco conocido pues saltó a la fama mundial por “El Principito”, en el que relata algo extraordinario.

El 30 de diciembre de 1935, siendo piloto él y su copiloto André Prévot (1907 – 1947) tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en el desierto del Sahara. Aunque sobrevivieron al aterrizaje, sufrieron una grave deshidratación teniendo solamente para alimentarse unas cuantas uvas, dos naranjas y una pequeña ración de vino. Sorpresivamente, un beduino en camello les salvó la vida. El relato Terre des hommes (Tierra de hombres) es una referencia a esta experiencia.

En una parte, aunque toda la narración es muy bella, describe lo que sentía ante la grave falta de agua y el riesgo de morir y lo que sintió por este elemento que es vital:

“Agua, tú no tienes ni sabor, ni color, ni aroma, no se te puede definir, se te saborea sin conocerte. No eres necesaria para la vida, eres la vida. Nos penetras con un placer que los sentidos no pueden explicar. Por ti vuelven a nosotros todos los poderes a los que habíamos renunciado. Gracias a ti renacen en nosotros los manantiales agotados de nuestro corazón. Eres la riqueza más grande del mundo, y también eres la más delicada, tú, tan pura en el vientre de la tierra. Se puede morir sobre un manantial de agua magnesiana. Se puede morir a dos pasos de un lago de agua salada. Se puede morir a pesar de los dos litros de rocío que contienen algunas sales en suspensión. Tú no aceptas mezclas, tú no soportas ninguna alteración, tú eres una divinidad recelosa… Pero, en nosotros, tú derramas una felicidad infinitamente simple”.

