Agrupación acusa al juez Francisco Javier Martínez de incompetencia al resolver un caso de violencia vicaria

El Colectivo Cam Cai, dedicado a la protección de mujeres víctimas de violencia vicaria, acusó incompetencia y falta de sensibilidad por parte del juez Francisco Javier Martínez Castillo, debido a que anuló una audiencia en la que se juzgaba a un presunto agresor y ello puso en riesgo a su expareja y al hijo de ambos, un niño de 3 años.

Cristian Hernández Arellano, asesor jurídico de la agrupación, anunció que interpondrá una queja en contra del jurista, al tiempo, solicitó a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Margarita Gayosso Ponce su intervención pues indicó que se ha topado con falta de sensibilidad por parte de los jueces respecto al tema de violencia vicaria que se comete cuando un hombre utiliza a sus hijos para dañar a la madre de los mismos.

En entrevista con La Jornada de Oriente explicó que el pasado jueves se llevó a cabo una audiencia para juzgar a un supuesto agresor, en la que el juez referido, por incompetencia, según señaló, anuló por completo el acto jurídico al no contar con las herramientas necesarias para evaluar el caso y con ello puso en riesgo a la señora Fabiola González Huerta y a su hijo C.S.C.G. pues la expareja sentimental de ella y padre del menor, la ha golpeado anteriormente y ha violentado psicológicamente al niño.

Detalló que anuló la audiencia debido a que hubo un error en la acreditación de un documento del imputado con el que se corroboraría que tiene un domicilio en otro estado del país, lo que le podría facilitar el llevarse al hijo de su ex pareja a otra entidad.

Otro error que el jurista cometió, según expuso el abogado, consistió en que no preguntó adecuadamente al presunto agresor el plazo constitucional que elegía para resolver su situación jurídica, lo que consideró un dolo por parte del juez.

Indicó que no es el único caso de queja en contra de Javier Martínez Castillo, de quien también reprochó que no acude de forma física a sus audiencias, sino que las lleva a cabo a control remoto, lo que no permite cumplir con el principio de mediación en un caso tan grave como el de violencia vicaria.

La gravedad de la decisión del juez consiste en que, al anular la audiencia, el presunto agresor y su defensa ya conocen los argumentos que quienes acusan utilizan en su contra, además de que no se otorgaron medidas cautelaras para proteger físicamente a la mujer mencionada, la cual ha sido brutalmente golpeada por su expareja, quien actualmente tiene consigo a su hijo y a quien no permite ver a su madre.

Se espera que en los próximos días, el TSJ conceda a los denunciantes el cambio de juez así como una nueva fecha para realizar una audiencia en la que el caso se aborde.