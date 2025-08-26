Fue falsa la detención de agresores de Misael, vendedor de frutas de Tehuacán

Fue falsa la detención de los agresores de Misael Galván “El Piñas”, vendedor de frutas que hace más de tres meses fue golpeado por un hombre y su hijo en esta ciudad. En su momento el gobierno del estado sostuvo que los dos habían sido detenidos, pero el propio Misael dio a conocer que a tres meses de los hechos sus agresores siguen libres, dato que confirmó su abogada lamentando que no se haga efectiva la orden de detención que ya fue emitida por el juez de control.

La agresión a Misael desató en su momento la furia de ciudadanos que de forma espontánea se reunieron en el domicilio de los agresores, causando destrozos e incendiando el inmueble; la policía rescató del lugar a una mujer. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido información sobre el caso.

Misael Galván expresó que, aunque ha recibido apoyo de la comunidad, continúa su vida cotidiana con temor, sobre todo porque sus agresores están prófugos, por lo que es latente el riesgo de que intenten volver a agredirlo, puesto que sigue trabajando en el mismo sitio donde fue golpeado.

Resaltó que la FGE no le ha informado cuál es el avance de su proceso; de igual manera hizo saber que de nada sirvió que un grupo de legisladores locales morenistas se acercaran a él días después de los hechos, ya que solo una diputada le dio apoyo en una ocasión para los medicamentos de su papá, el resto solo lo hizo para tomarse la foto.

Su abogada destacó que, a pesar de que se entregó a las autoridades información suficiente para localizar a los responsables, la orden judicial de captura por el delito de tentativa de homicidio no ha sido ejecutada.

La denuncia contra los agresores de Misael es por el delito de tentativa de homicidio, toda vez que en esa agresión uno de los hombres lo tomó del cuello hasta hacerle perder el conocimiento para luego aventarlo sobre la banqueta.

“Le hacemos un llamado a la Fiscalía de que el caso de Misael no puede quedar archivado“, aseveró la abogada, al tiempo de expresar que se debe actuar por parte de las autoridades que ya han dejado pasar mucho tiempo.

El caso de Misael desató en su momento una ola de indignación entre los ciudadanos, llevando a más de 300 a concentrarse en el domicilio de los agresores, con la intención de hacer justicia por mano propia. La gente apedreó e incendió el inmueble. Corporaciones aplicaron un operativo para rescatar del sitio a una mujer y posterior a ello el gobierno estatal aseguró que dos personas habían sido detenidas, pero la realidad es que eso nunca ocurrió y el joven comerciante sigue a la espera de justicia.

