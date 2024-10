Agentes de la cultura crearán un frente para revisar el trabajo de la SC, Museos Puebla e IMACP

La creación de un observatorio, un colectivo, una comunidad e incluso un ente fiscalizador. En ello, residió la propuesta de un conjunto de artistas, gestores, investigadores, promotores y agentes de la cultura y el arte de Puebla, sobre todo de la capital, frente al “cambio” de estafeta gubernamental y de titulares en sus instituciones: la Secretaría de Cultura (SC), el Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla, y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de “Puebla (IMACP).

Con la advertencia de que no era un foro para “proponer” a quienes podrían ocupar los cargos, ni de “destituir” a los que ya fueron nombrados -Gloria Pacheco, como titular de la SC; María José Farfán, en Museos Puebla; y Anel Nochebuena, de regreso en el IMACP-, se señaló que este ejercicio era más bien un “foro para organizar el foro”.

Convocados por Julio Glockner, Miguel Vélez y Alejandro Andrade, en el foro realizado en la Casa de la Aduana Vieja de la UAP la mañana de este viernes 11 de octubre se propuso un programa de mesas de trabajo que abordarán las estructuras de la SC, Museos Puebla e IMACP, en la idea de revisar su trabajo, tareas y a futuro exigir el cumplimiento de su labor.

Dicho espacio se realizará en próximas fechas dividido, hasta ahora, en cuatro mesas de trabajo y diagnóstico: la primera dedicada al patrimonio, la segunda en torno a las artes plásticas y escénicas, la tercera a museos y al OPD, y la última sobre el IMACP.

Ahí, de manera puntual, entre el escepticismo y la creencia en el cambio, se reunió un grupo variopinto de agentes de la cultura, lo mismo en disciplinas que en generaciones, que vertieron sus experiencias en torno a la cultura y a la forma en que esta ha sido tratada, manipulada, orientada y administrada por los entes gubernamentales.

De inicio, el antropólogo Julio Glockner señaló que si no hay una respuesta colectiva por parte de los trabajadores de la cultura e incluso de quienes han sido o son funcionarios públicos, entonces “estamos fritos”.

“Las iniciativas individuales son ignoradas porque se ven muy empequeñecidas, pero si logramos definir esta política cultural colectivamente en un ejercicio de reflexión y de propuesta, vamos a ir por buen camino”, dijo quien por meses fuera titular de la SC.

En los relatos contados por los participantes no quedó fuera de la memoria el periodo morenovallista que dejó un “enorme daño a la cultura”, sobre todo en la SC, y la manera que, como contó el artista plástico Arturo Elizondo, otro sector de agentes culturales tuvieron el impulso de formar un frente y constituirse como grupo, para presentarse a los entonces titulares de Cultura -incluida Anel Nochebuena-, cosa que no se fraguó, pero que buscaba que regresaran los espacios culturales que se habían perdido en dicho gobierno.

De paso, se nombró “el desencanto y el escepticismo” que provocan no las reuniones como este foro, pero sí la manera en que el esfuerzo de organización es ignorado por las autoridades de Cultura. “Venimos aquí, con nuestra carta a los Reyes Magos y no pasa nada”, dijo el músico Jorge Andrade, al tiempo que propuso “un cambio de actitud” en torno a “que papá gobierno” ya no mande sobre las acciones sino resolver con las propias acciones.

Otro comentario, el de Hugo Cabrera, periodista y promotor cultural, fue para señalar que las instituciones son “un monstruo” al que se debe conocer “para poder atacar”, además de que se se debe pugnar por incidir en las políticas culturales y revisar la forma en que se manejan los presupuestos del renglón.

En las participaciones se apuntó la necesidad de acortar la brecha generacional -como apuntó la joven artista Leydi Cahuich; la burocracia a la que se enfrentan y la “fila” que hacen lo mismo creadores emergentes que con trayectoria, que los lleva a organizarse de manera colectiva e independiente, como destacó la fotógrafa Ángela Arziniaga; o la manera en que los derechos culturales pasaron a ser “productos comercializables” y con ello todo el aparato gubernamental, como notó el académico Francisco Vélez Pliego.

En este tema, la investigadora Dalila Franco propuso un tema mayor -que pocos lograron ver: algo que ha permeado en Puebla, de manera más palpable, “desde 2017”: que “la cultura en Puebla sigue siendo turistificadora y gentrificadora”.

“Ese trayecto que lleva la cultura en Puebla tiene que ver con todo, menos con cultura”, afirmó la creadora del festival Pasión Dalila Franco, 17 años activo. Tiene que ver, prosiguió, de que Puebla se inserte en un mercado global en el que imperan ciertos valores -los del mercado, por supuesto-, de tal forma que espacios como el Centro de Bienestar Social Xonaca, son “los menos importantes”, algo que se deja ver cuando pasa “la aplanadora de los proyectos de gentrificación”.

Ante los integrantes de este espacio cultural sostenido y activado por los propios habitantes del barrio de Xonaca, Franco llamó a “poner los pies sobre ese terreno: que no hay valor cultural que sobreviva a intereses económicos supranacionales a los que se está alineando el país completo y Puebla está en la mira, como todas las ciudades que se consideran patrimonio”.