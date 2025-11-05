Miércoles, noviembre 5, 2025
NoticiasEstado

Agente del MP con expediente de queja en la CEDH fue reubicada en Huachinango

Mp con expediente de queja en la CEDH fue reubicada en Huauchinango
Mp con expediente de queja en la CEDH fue reubicada en Huauchinango
Martín Hernández Alcántara

La agente del Ministerio Público Mary Cruz Lozada Morales, adscrita actualmente a la Fiscalía Especializada en Investigación de delitos de alta incidencia (FEIDAI) en Huauchinango, fue reubicada en el municipio pese a contar con un expediente de queja abierto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), identificado con el número 5273/2025.

De acuerdo con litigantes y ciudadanos de la región que hicieron llegar el expediente de queja contra la representante social a la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt; Lozada Morales acumula múltiples denuncias por prepotencia y maltrato hacia quienes acuden a presentar denuncias, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas efectivas en su contra. 

Los quejosos afirman que incluso durante una visita reciente de la fiscal general a la zona, se le entregaron quejas directamente, pero la agente continúa desempeñando sus funciones sin sanción.

Los abogados recordaron que Lozada Morales fue removida años atrás por orden del entonces fiscal Gilberto Higuera Bernal, luego de la liberación irregular de presuntos roba motos. Sin embargo, tras un breve periodo fuera del cargo, fue reasignada primero a las agencias de Chignahuapan y Zacatlán, donde también fue señalada por trato autoritario y negligencia, y finalmente regresó a Huauchinango.

Las denuncias contra la agente resurgen luego de que la Fiscalía General del Estado, a través de la FEIDAI, emitió un boletín el pasado 4 de noviembre exhortando a la ciudadanía a denunciar actos indebidos de servidores públicos —en funciones o que hayan dejado su cargo recientemente— de las fiscalías regionales de Zacatlán, Huauchinango y Xicotepec.

Litigantes de la zona expresaron su respaldo a este llamado, pero advirtieron que la impunidad dentro de la institución mina la credibilidad del exhorto oficial. Señalaron que muchos agentes con quejas activas ante la CEDH o visitaduría solo son reubicados, no sancionados, perpetuando una cadena de abusos y falta de confianza ciudadana.

“Si realmente quieren limpiar la Fiscalía, deben empezar por sus propios funcionarios”, coincidieron los denunciantes.

Temas

Más noticias

Nacional

Sheinbaum: regresar a la guerra contra el ‘narco’ es dar permiso para matar e ir hacia el fascismo

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que regresar a la guerra contra el narcotráfico “no es opción… es permiso para...
Ciencia y tecnología

Las relaciones entre las agencias espaciales de EU y Rusia “son bastante buenas”: Shepherd

La Jornada -
Cabo Cañaveral. En una racha sin precedentes, la Estación Espacial Internacional celebró el pasado fin de semana 25 años de ocupación continua. Su lista...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Solo siete sentencias por los 2 mil 675 expedientes de tortura en la FGE

Kara Castillo
La tortura es una práctica en todos los ámbitos de las corporaciones policiacas, los organismos de procuración de justicia y las cárceles de este...

Grupo armado embosca y asesina a tres policías municipales en Huixcolotla

Isaí Pérez Guarneros -
Durante los últimos minutos del domingo y los primeros de este lunes, un grupo fuertemente armado, integrado por entre siete y ocho hombres que...

Ejecutan a tiros a un hombre de 30 años en La Resurrección

Isaí Pérez Guarneros -
Tras una semana marcada por diversos hechos vinculados a ejecuciones directas y el abandono de cuerpos en la vía pública al norte de la...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025