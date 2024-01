Africam Safari se presta a triangulación para beneficiar al presidente de Asociación de Zoológicos con el traslado de Benito a Puebla: ambientalista

Africam Safari, zoológico poblano que ofreció adoptar a la jirafa “Benito”, forma parte de una supuesta triangulación entre dicho santuario de la vida silvestre, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos y Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación Zoológicos Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), quien se beneficiaría económicamente del traslado del animal a Puebla, denunció la bióloga Yael Ruiz.

Quién colabora con las autoridades para dar una segunda opinión respecto a cómo debe ser el traslado de Benito del Parque Central, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, a otro con condiciones adecuadas, sostuvo que el mejor lugar para alojar a la jirafa es “Santua AI” -santuario que se dedica a rescatar, rehabilitar y a conservar animales silvestres, provenientes del tráfico ilegal, maltrato y abandono-, ubicado en Querétaro, donde “no correría riesgo de tráfico”.

En sus redes sociales la ambientalista acusó a Ernesto Zazueta de haber sido el responsable de llevar a cabo el traslado de Benito de Culiacán, Sinaloa, donde nació en cautiverio, a Ciudad Juárez, Chihuahua, en un viaje en pésimas condiciones a través de un remolque, acuerdo que estuvo plagado de “sospechas”.

Asimismo, a través de un posteo en la red social X, la “Fundación Tobi” dedicada al rescate y adopción de animales en situación de maltrato y/o abandono afirmó que Ernesto Zazueta fue quien “vendió” a Benito al Parque Central y a la gobernadora Maru Eugenia Campos y fue el responsable de hacer viajar por más de 20 horas en terribles condiciones al ejemplar de Sinaloa a Chihuahua.

A decir de la ambientalista, Yael Ruiz, Ernesto Zazueta siempre ha estado vinculado a Africam Safari, zoológico que forma parte de la AZCARM, el cual ahora pretende llevarse al ejemplar para “mejorar sus condiciones de vida”.

Yael Ruiz grabó un video que subió a su cuenta de Instagram en el que afirma estar decepcionada de Africam Safari por prestarse al retorno de la jirafa “al infierno de donde lo trajeron”, en alusión a la supuesta intromisión de Ernesto Zazueta, quién ahora se beneficiaría del traslado a Puebla.

“No sabemos a dónde va a ir Pirru -la ambientalista afirma que es el nombre original de Benito-, aún no hay una resolución. Yo le he estado pidiendo al universo que de verdad haga todo para que llegue al lugar indicado, donde lo procuren y no les importe traficar con él. He trabajado de la mano con Santua AI, son los únicos en los que confío en este momento”.