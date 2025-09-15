Lunes, septiembre 15, 2025
Afirma Trump que EU atacó otra embarcación venezolana con drogas

"Estos cárteles de narcotraficantes extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos", agregó el republicano. Captura de pantalla @realDonaldTrump
La Jornada

Washington. El presidente Donald Trump dijo este lunes que las fuerzas estadunidenses llevaron a cabo un ataque contra una embarcación de un cártel de la droga venezolano que se dirigía a Estados Unidos.

Afirmó, sin ofrecer pruebas, que tres hombres murieron en el ataque, y añadió que el episodio se produjo en aguas internacionales.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un Segundo ataque contra cárteles de narcotraficantes y narcoterroristas extraordinariamente violentos e identificados con certeza en la zona de responsabilidad del Comando Sur“, afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

“Estos cárteles de narcotraficantes extremadamente violentos Representan una Amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos“, agregó.

“¡Los Estamos Cazando! Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido Consecuencias Devastadora En Las Comunidades Estadunidenses Durante Décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. Ya No ¡¡¡Gracias por su atención a este asunto!!!” añadió.

Este ataque se produce después de otro ataque militar el pasado día 2 contra lo que la administración Trump dice que era una lancha rápida que transportaba drogas desde Venezuela y que mató a 11 personas.

