Afirma Rocha Moya que estuvo en EU cuando secuestraron a “El Mayo” Zambada

Ciudad de México. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mostró la bitácora de vuelo para comprobar que estuvo en Estados Unidos el pasado 25 de julio cuando privaron de la libertad en Culiacán a El Mayo Zambada y asesinaron a Héctor Melesio Cuén, dirigente del PAS.

El mandatario morenista expuso que ya hizo declaraciones ministeriales en la Fiscalía General de la República, en donde ya mostró las pruebas del vuelo, también ya declararon los pilotos del avión.

Comentó que hay periodistas que están diciendo mentiras, como que mandó su celular a Estados Unidos, que lo están poniendo en riesgo a él y su familia.

Reprobó que con esto están induciendo a una fracción del crimen organizado a que le hagan daño a él y su familia. Responsabilizó a tres periodistas a nivel nacional de lo que le ocurra a él y a su familia porque con sus publicaciones falsas están queriendo que un grupo criminal se vaya en su contra.

Indicó que él no participó en el asesinato de Cuén Ojeda, que las diferencias políticas las resuelve en la vía legal.

Indicó que las difamaciones tienen la pretensión de poner a un grupo criminal en su contra es una forma de querer eliminarlo como gobernador.

Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha aclarado que las autoridades federales no tienen una investigación abierta contra Rocha Moya, la Fiscalía General de la República (FGR) lo ha citado a declarar en al menos dos ocasiones.

Los careos con la FGR, que han sido voluntarios, se han llevado a cabo en Culiacán y en la Ciudad de México.

Así lo aseguró un periodista en entrevista radiofónica.

Detalló que el servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) no tiene ningún registro oficial de la entrada de Rocha Moya a aquel país el pasado 25 de julio.

“En Los Ángeles aterrizó un avión con el celular del gobernador. No hay registro, como tú bien sabes, para entrar a Estados Unidos todo el mundo extranjero hay que pasar por una aduana, hay que tener un registro de entrada (…) Yo solicité ese sistema si hubo ingreso de Rocha en esas fechas, no hay foto, no hay registro de su entrada”, apuntó.

“La presidenta comentó que no había (investigación), pero sí se le ha llamado a declarar dos veces a la FGR, a lo mejor no es una investigación, pero sí lo han llamado a declarar dos veces (…) algo no le cuadra a la FGR”, sostuvo.

Según lo dicho en la entrevista, de acuerdo con el testimonio de una persona ligada al cártel de Sinaloa, Rubén Rocha no abandonó el estado el día que cayó El Mayo y fue asesinado el diputado priista Héctor Melessio Cuén, con quien supuestamente se reuniría junto al líder del cártel para resolver una diferencia política.

En su lugar, habría enviado a una persona cercana a él con su teléfono móvil y con ello tener una coartada convincente para justificar su ausencia de la entidad.

El gobernador de Sinaloa ha declarado que el día de la operación que llevó a la detención del capo, el se encontraba de vacaciones en Los Ángeles, ciudad a la que viajó aparentemente en una aeronave propiedad de su amigo, el empresario Jesús Vizcarra Calderón, dueño de Salud Digna y SuKarne.

