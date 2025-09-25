Afirma el gobierno que Normal de Teteles vuelve a clases el próximo lunes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que, tras la reunión del pasado martes con alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, de Teteles de Ávila Castillo, a partir del lunes 29 de septiembre se iniciarán clases de manera presencial en las instalaciones del plantel educativo, que permanecía en poder de las estudiantes desde el pasado 17 de agosto.

“Como resultado del diálogo respetuoso y permanente de las autoridades competentes, lograron los siguientes acuerdos: abrirán las instalaciones del plantel educativo; posteriormente iniciará el proceso para la inscripción de las aspirantes de nuevo ingreso a primer año, y el diálogo con la SEP será permanente“, se precisó en un comunicado emitido por la dependencia.

“El gobierno del estado de Puebla, a través de la SEP estatal, reitera la política de puertas abiertas para dialogar y lograr acuerdos, ante las solicitudes de la comunidad estudiantil, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación, así como el respeto a la libertad de expresión”, agregó el documento.

Hasta el cierre de la presente edición las normalistas no han emitido un posicionamiento sobre la mesa de diálogo de este martes, pero en sus redes sociales manifestaron lo siguiente:

“El día de hoy (martes) 23 de septiembre, estudiantes de la gloriosa Escuela Normal Rural ‘Carmen Serdán’ de Teteles, Puebla. Se hizo presencia para exigir el respeto a la organización interna estudiantil, alto al hostigamiento por parte del gobierno de Puebla, aceptación del escalafón y la inscripción de esta misma, no a la matrícula externa, así como la destitución de Cutberto Cantorán, director de formación docente”.

Cabe recordar que las jóvenes se manifestaron ante las instalaciones de la SEP, en la capital poblana, denunciando que funcionarios de la institución estaban condicionando la tercera mesa de diálogo que ayer tuvieron, a que las alumnas liberaran el plantel.

La tarde de ayer un contingente de normalistas de Teteles acompañaron en una movilización a sus compañeros de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.