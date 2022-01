Afirma Barbosa que ya se tiene identificado al presunto feminicida de Liliana Lozada

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que ya se tiene identificado al presunto feminicida de Liliana Lozada, pero dijo que tocará a la Fiscalía General del Estado informar sobre el particular:

“Sí, hay un avance muy importante no puedo hablarlo, pero sí está identificada la persona que privó de la vida, que es muy probable que haya privado de la vida a Liliana sí. Pronto lo sabremos, pronto tendremos resultados. Créanme que no es, o sea, al gobierno no le corresponde filtrar estados, al gobierno no le corresponde hacer anuncios, esos los hacen otras partes, nosotros no, por eso luego se ponen hechos en contradicción”, expresó el titular del Poder Ejecutivo en rueda de medios ayer cuando le preguntaron sobre el particular.

E insistió: “A nosotros no nos corresponde más que dar la información que está corroborada y también la que no ponga en riesgo la propia investigación o la detención de los responsables, ¿cómo creen? Discúlpenme, pero no, no puedo yo darles los nombres, ¡por favor!, a mí me los comparten por estar yo pendiente de ellos, pero no voy a estar o ser aquel que los ponga en una conferencia de prensa: ¡hasta violación de derechos humanos!, como dicen los delincuentes que ya se comete en su contra de ellos muchachitos (sic). Miren nada más a que nivel de contradicciones ya se han incurrido en todo esto, pero sí, ya estamos muy avanzados en todo esto”.

Además, como parte de actos de investigación que la Fiscalía General del Estado de Puebla desarrolla en Atlixco logró la detención de José Arnulfo N., en posesión de 105 dosis de cristal y marihuana, así como de un arma de fuego.

El 14 de enero de 2022 elementos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia ingresaron a un inmueble de la colonia Revolución para cumplir una orden de cateo. Dentro del domicilio, el personal de la Fiscalía detuvo a José Arnulfo N. con 95 envoltorios que contenían sustancia granulada similar al cristal, 10 bolsas con hierba verde con las características de la marihuana, un arma de fuego tipo revólver, cuatro cartuchos útiles, dos básculas grameras, una pipa de cristal y un teléfono.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que recabó indicios e integró la correspondiente carpeta de investigación. Posteriormente en audiencia, la Fiscalía de Puebla expuso datos probatorios ante el juez de Control, quien determinó vincular a proceso a José Arnulfo N. por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro y portación de arma de fuego sin licencia. El imputado se mantendrá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta el cierre de la investigación complementaria, además presuntamente estaría relacionado en la comisión de otros delitos