Afirma Barbosa que no habrá privilegios en el caso de la pedrera de Huauchinango

Independientemente de que la pedrera de Huauchinango sea o no del diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Marco Antonio Natale Gutiérrez, el trato que se le dará al caso no tendrá privilegios, afirmó ayer el titular del Poder Ejecutivo en Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.

En la rueda de medios que ofreció este miércoles desde Casa Aguayo, el mandatario confirmó que las obras en la cantera fueron clausuradas por la Secretaría del Medio Ambiente Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Smadsot), aunque confesó ingnorar la causa, aunque especuló que podría tratarse de la carencia de un estudio de impacto ambiental.

En ese sentido, el gobernador dijo que solicitaría a la titular de la dependencia, Beatriz Manrique Guevara, un informe sobre el particular, advirtiendo que en el asunto podrían intervenir la Secretaría del medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal, amén del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ante la presunción de destrucción de vestigios arqueológicos.

“No tengo mayor información de la clausura que ayer (el martes) hizo la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del estado de esa mina de piedra, y que pudiera estar afectando la zona arqueológica, no lo tengo. Le voy a pedir un informe a la secretaria de Medio Ambiente, me parece que ya hasta me lo envió, ¿verdad?, pero yo no sé si tenga permisos o no tenga permisos eso no lo sé. Aquí me están preguntando si tienen permisos o no tiene permisos, no lo sé y lo que no tiene es el permiso de impacto ambiental que debe ser otorgada por la Secretaría de Medio ambiente del gobierno del estado, eso es, pero le voy a pedir un informe”.

Entonces, aseveró: “lo que proceda a hacer lo vamos a hacer. Yo no tengo información que sea del diputado Marco Antonio, eso sí no tengo información. Si resulta que es, pues será tratado como cualquier otro particular y si tiene que intervenir el INAH, tiene que intervenir y la Semarnat y todos las autoridades federales que están vinculados a hechos de esta naturaleza: privilegios cero, cero de nuestra parte”.

En otro tema, la Secretaría de Infraestructura informó ayer por la tarde interviene el kilómetro 62+400 de la Carretera Interserrana, en el tramo Zacatlán–Zapotitlán, para retirar el derrumbe originado por las recientes precipitaciones pluviales.

Con una cuadrilla de trabajadores de la Dirección de Caminos, Carreteras, Puentes y Vialidades Urbanas, la dependencia retira lodos y piedras que obstruyen el paso en la cinta de rodamiento donde se ubicó el siniestro.

El tramo carretero está abierto a la circulación con cierres intermitentes, esto por maniobras con maquinaria y trabajos de limpieza. La intervención en la zona concluirá este fin de semana, por lo que la Secretaría de Infraestructura exhorta a las y los automovilistas manejar con precaución.

La dependencia, en conjunto con la Coordinación General de Protección Civil Estatal y autoridades municipales, mantiene vigilancia permanente en la red carretera a cargo del Gobierno del Estado para actuar de manera inmediata y evitar que localidades queden incomunicadas.