Afectados por presa mal construida en Tehuitzingo tomarán carreteras; funcionarios incumplieron instrucción de AMLO

Ante el incumplimiento de funcionarios a la instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para atender la alerta por el riesgo de colapso de la presa mal construida por la empresa ICPC S.A de C.V. que pone en peligro a varias comunidades en San José Cañada Grande, en Tehuitzingo, pobladores anunciaron el cierre de la carretera Panamericana, en el tramo Izúcar de Matamoros-Oaxaca, para “hacerse oír”.

Habitantes de Mexicaltzingo de los Llanos, Mezquitepec, Axutla, Los Amates, –comunidades en las que también reclaman presas inconclusas– se sumarán a la manifestación a más de un mes de que López Obrador urgiera durante una “Mañanera” a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al gobierno de Puebla para dar solución a la demanda de pobladores de Jaulillas donde la obra “pende de un hilo”

Pobladores se dijeron preocupados por la entrada del mes más lluvioso de año lo que agudiza el riesgo; denunciaron las simulaciones de solución en las mesas realizadas con funcionarios. Sostuvieron que la reunión llevada a cabo este martes 27 de agosto –con una decena de representantes de dependencias del gobierno del estado–, funcionarios responsabilizaron a la comunidad de que la empresa ICPC S.A. de C.V. no cumpliera a cabalidad con los trámites correspondientes, pues ahora se “descubre” que la construcción de la obra no tiene los permisos de Cambio de Uso de Suelo.

Les advirtieron que serían los pobladores quienes tendrían que hacerse cargo del pago de nuevos peritajes a la presa y de emprender, otra vez, una demanda para obligar a la empresa a cumplir el contrato de obra.

Adelantaron que llevarán una relatoría de todo lo sucedido nuevamente a La Mañanera y darán copia a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, al gobernador electo de Puebla Alejandro Armenta Mier y que denunciarán públicamente el hecho en una rueda de prensa en la Ciudad de México.

Amenazas, el tono en la reunión de Gobernación

A principios de 2019, habitantes de la comunidad de Jaulillas, Tehuitzingo, fueron obligados por la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) a formar la Cooperativa “Presa de Mampostería el Enemigo S. C. de R.L de CV” para que en su comunidad se construyera una presa que proveyera agua a campesinos y pequeños ganaderos en tiempos de sequía, por lo que la Secretaría trianguló el contrato con la empresa ICPC S.A. de C.V. que la Secretaría misma impuso a los pobladores.

Habitantes de Tehuitzingo denunciaron que este martes 27 de agosto fueron citados por la Secretaría de Gobernación –como parte de los acuerdos establecidos para dar seguimiento a la problemática– pero en lugar de plantearles una solución fueron intimidados por los funcionarios, quienes les hicieron saber que como integrantes de la cooperativa, eran responsables de los incumplimientos de la empresa con los trámites para el Cambio de Uso de Suelo así como otras omisiones de la empresa que fueron recientemente “descubiertas”.

El tono con el que comenzó la reunión en las instalaciones de la Subsecretaría de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación fue marcada por funcionarios de la Dirección General de Gobierno, encabezado por Gerardo Becerril, para informarles que era necesario un tercer peritaje que sería presentado en una eventual denuncia contra la empresa, por lo que señalaron que debían ser los ciudadanos quienes pagaran el estudio para conocer el estado de la presa de la que se deslindó la SDR.

Pobladores informaron que se negaron a estas condiciones. “si la SDR nos metió en esto, que ella nos saque”, increparon ante funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado (SDR), el Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado, y la presencia del Subdirector de Asuntos Regionales y el presidente del Municipio de Tehuitzingo, Alfredo Rosas Flores.

Revelaron que aunque los funcionarios finalmente se comprometieron a “buscar una instancia que pagara el nuevo peritaje” y reconocieron que el contrato establecía la implicación de la Secretaría en la construcción de la obra, pero los reclamos y la tesitura de la reunión no quedó plasmada en la Minuta de Trabajo.

En el documento sólo consta que funcionarios de Conagua “convocaría a una fecha posterior los avances del Dictamen sobre la construcción de la Presa” y que se les entregaría en una próxima reunión, pero no se indicó día ni hora.

Funcionarios firmaron la minuta en el que el Instituto de la Defensoría estaría pendiente “de la posibilidad de ejercitar una acción de cumplimiento de contrato en contra de la constructora, para lo cual es importante ofrecer el finiquito correspondiente a la obra ante el Juzgado correspondiente, mismo que se solicitaría a la autoridad, que no se ponga a disposición de la constructora hasta la resolución de dicha acción”, aduce el documento que consta en esta casa editorial

En la reunión, los pobladores se desistieron de recibir los dos pequeños reservorios de agua, fertilizantes para agave a 140 personas que las dependencias les habían ofrecido como compromisos con habitantes de la comunidad de Jaulillas el pasado 30 de julio.

“Tuvimos que desistirnos, tanto la Conagua como las otras dependencias evidenciaron el desconocimiento del ritmo y procesos propios de las comunidades, pues nos dieron un plazo de semanas para que accediéramos a estos programas, pero para que el Comisariado Ejidal donara el terreno para estos “reservorios de agua” se tendría que llamar a una Asamblea cuya convocatoria no se agota en unas semanas, no pudimos cumplir con las exigencias del trámite”, explicaron.

La corrupción es de grandes dimensiones: pobladores

Entrevistados al final de la reunión, pobladores explicaron exaltados el trato que habían recibido. “Salimos de la reunión seguros de que estamos ante un acto de corrupción de grandes magnitudes por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural y de Conagua.

En este tiempo habitantes de comunidades se han acercado a nosotros: Mexicaltzingo de los Llanos, Mezquitepec, Axutla, Los Amates, quejándose presas mal construidas e inservibles. Jaulillas no es la única comunidad defraudada, son varias de la región que han sufrido el mismo procedimiento. Lo que quiere decir que esto lleva años pasando y nadie había reclamado, pues las autoridades municipales están coludidas y no reclaman, es más, encubren estos hechos. Cuando les dices que la obra no sirve, solo se limitan a decir que el dinero ya está aplicado: Se han estado aprovechando de que la gente no sabe defenderse y no sabe dónde reclamar”, sostuvo Ceferina Tapia, integrante de la Cooperativa.

En lugar de atender el peligro, la secretaría se centra en la demanda

Integrantes de la Cooperativa “Presa de Mampostería el Enemigo S. C. de R.L de CV” reprocharon que en lugar de atender el peligro de colapso de la presa, funcionarios centran esfuerzos en el proceso legal que buscan repetir, pues la empresa ya ha sido demandada por incumplimiento de contrato.

Fidelio Aguilar presidente de la Cooperativa urgió a funcionarios para que las posteriores reuniones se hicieran en Tehuitzingo, ante toda la población. “Se tiene que hacer las reuniones públicas, todos tenemos voz y voto. Exigimos ya el dictamen de Conagua prometido por el director Germán Martínez.