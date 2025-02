Afectados por cancelación del Festival de la Luz en Chignahuapan, sin recibir reembolso

A tres meses de la cancelación del Festival de la Luz y la Vida en Chignahuapan, organizado por el Club Chignahuapense A.C. y el ayuntamiento de ese municipio, no se han realizado reembolsos.

Personas afectadas por esa situación informaron a La Jornada de Oriente que aunque ya han sido presentadas cuando menos 30 quejas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no ha resuelto y los organizadores se han desaparecido.

La actividad, enmarcada en el Día de Muertos, ya no se realizó por una protesta de simpatizantes de Juan Lira Maldonado, excandidato de Fuerza y Corazón por México a edil, quienes estaban inconformes con la anulación de la elección de presidente municipal.

El día de la manifestación y posteriormente en la página www.chignahuapan.travel se anunció que sería devuelto el dinero de las entradas, las cuales iban desde 300 hasta mil 200 pesos.

Puedes leer: Afectados por cancelación de Festival de la Luz exigen celeridad en el reembolso de entradas

Incluso, en ese sitio en internet permanece el anunció de la cancelación y regreso del dinero de los boletos, pero en la práctica no hay fecha para que cumplan con esa promesa.

“(De la Profeco) dijeron que iban a investigar qué había pasado, ya sabe que dan largas, mandaron supuestamente una nota donde estaban realizando las investigaciones correspondientes. Yo creo que la mayoría ya estamos dando por perdido nuestro dinero”, expuso uno de los afectados.

Incluso ya hubo quien viajó a Chignahuapan, a la oficina donde le vendieron los boletos, pero se encuentra cerrada.

No se tiene calculada la cifra de agraviados ni el monto total pendiente de devolución, pero cuando se hizo la presentación del festival se estimaban 89 mil asistentes del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2024, solo un día la entrada sería gratuita.

Te puede interesar: Estas son las croquetas para perros más saludables, según estudios de la Profeco

Pero, tan solo de la treintena de quejas presentadas ante la Profeco, se estima que serían alrededor de 50 mil pesos los que están pendientes de regresar.

Las personas que todavía no tienen de vuelta su dinero manifestaron sentirse no solo enojadas sino también frustradas porque en el gobierno de Chignahuapan no hay ninguna postura.

Actualmente, en ese Pueblo Mágico está funcionando un Concejo Municipal, encabezado por José Agustín Rodríguez Sánchez.

En tanto, el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla convocó a elecciones extraordinarias para el 23 de marzo de este año, con el objetivo de elegir al nuevo edil de Chignahuapan.