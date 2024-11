Afectados por cancelación de Festival de la Luz exigen celeridad en el reembolso de entradas

Afectados por la cancelación del Festival de la Luz y de la Vida que se realizaría durante el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en Chignahuapan, reprochan que hasta el momento no les hayan dado a conocer los lineamientos bajo los cuales les será devuelto el dinero de sus entradas, mismas que tenían costo de entre 300 y mil 200 pesos.

En entrevista con La Jornada de Oriente lamentaron que el conflicto postelectoral que existe en ese municipio haya afectado a cientos de personas que viajaron no solo de Puebla sino de otros estados de la República Mexicana y países como Francia, Estados Unidos, Argentina y Colombia, para presenciar el espectáculo.

Por primera vez en 28 años se suspendió el festival porque, en el arranque, simpatizantes del excandidato Juan Lira Maldonado se manifestaron en contra de la resolución de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de anular la elección de presidente municipal.

Una de las afectadas comentó que llegó un punto en el que incluso temieron por su integridad, ya que los inconformes con la decisión del tribunal se tornaron agresivos al grado de que la Guardia Nacional y policías municipales hicieron acto de presencia y se declaró una especie de toque de queda, pues se sugirió a los visitantes y turistas no salir del lugar donde se hospedaban.

Añadió que a pesar de que los organizadores sabían que ya no se llevaría a cabo la actividad, seguían dándoles instrucciones para que acudieran a algunas direcciones a recoger unas luces, pero cuando llegaban a las mismas, nadie salía.

“Cuando yo les preguntaba qué pasaba, decían: no nada, son problemas de aquí del pueblo. Posteriormente la persona que me estaba respondiendo por whatsapp que me dijo dónde se recogían las luminarias, dejó de contestar, pero a otros sí les respondía, recorrimos una cuadra o más y no encontramos nada. Decidimos ir a la laguna, donde sería el festival, pero al llegar nos encontramos con que ahí estaba la Guardia Nacional y la policía municipal”.