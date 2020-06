Reportan afectaciones a la Casa del Caballero Águila por el sismo de esta mañana

La Casa del Caballero Águila sufrió daños por el sismo de esta mañana, informó el presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lilia, quien aseguró que además de la fisura a ese edificio, no hay más afectaciones en esa localidad:

“El único reporte que vamos a revisar es el de otra vez un daño a la Casa del Caballero Águila. Al parecer hay una grieta que no estaba y lo que le he pedido a los técnicos es que se revise con sumo cuidado porque estamos hablando de una joya histórica, estamos hablando de un museo de una gran historia para Cholula, de gran cuidado para Cholula y vamos a empezar la revisión y de esta zona que en septiembre de 2017 es la zona más dañada. Entonces, ese es el único reporte que tenemos hasta el momento, afortunadamente no hay reportes de algún daño físico a alguna persona ni material”, expresó el alcalde.

Explicó que el inmueble estaba “perfectamente apuntalado” por los estragos que tuvo debido al temblor del 19 de septiembre de 2017.

También se reportaron fisuras menores en el templo católico principal de Cuautlancingo y en el edificio central del Poder Judicial de la Federación. Ambos se están revisando por las autoridades de Protección Civil.