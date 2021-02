Panistas no apoyarán coalición con el PRI en Teziutlán; ese partido nos persiguió, denuncian

El excandidato a la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN en Teziutlán, David Hernández González, anunció que no respaldará la coalición que su partido formó con el PRI y el PRD bajo el nombre Va por Puebla, porque desconoce la persecución que diversos liderazgos albiazules sufrieron por décadas a manos del tricolor cuando estuvo en el poder en esa región de la Sierra Nororiental del estado.

En entrevista con La Jornada de Oriente, aseguró que la misma postura comparten distintos militantes de la “vieja guardia” de Acción Nacional, quienes prefieren abstenerse de participar en el proceso comicial antes de apoyar a ese frente.

“En aquellos años anduvimos en campaña tras campaña, defendiéndonos del PRI, porque compraban despensas, compraban votos, nos perseguían políticamente, y ahora que nos digan que vamos en alianza, no es algo que nos guste”, explicó.

De acuerdo con el convenio de coalición que registro el PAN, el PRI y el PRD ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) para competir por las 26 diputaciones locales de Puebla, la candidatura del distrito VI de Teziutlán le corresponde al Revolucionario Institucional.

“Todo por los intereses mezquinos de la cúpula del Poder. Yo no la apoyo”, enfatizó David Hernández en un mensaje que difundió en su cuenta personal de facebook.

“El panista de sepa, los que crecimos en Acción Juvenil, no aprobamos la coalición, es ir en contra de lo que siempre hemos ido en contra”, refrendó Heriberto Roano Bello, otro de los panistas inconformes con la alianza, en un comentario que realizó en la publicación de Hernández.

Reprueba que el PAN recurra al dedazo para la selección de candidatos

David Hernández González aseguró que otro motivo de inconformidad entre los militantes de Acción Nacional de Teziutlán es la negativa de la presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Genoveva Huerta Villegas, a respetar el derecho de la militancia a definir a los candidatos de la presente elección, principalmente el abanderado a edil del municipio.

Aseguró que el método de designación directa, impulsado por la dirigente partidista, es en los hechos “un dedazo” que no coincide con la tradición democrática del PAN.

“El error que se está cometiendo en Acción Nacional es no respetar la doctrina y los estatutos de Acción Nacional. La militancia es la que debe elegir a sus candidatos, pero una militancia que no esté corrompida (con padrones de afiliados inflados) y que no busque el beneficio propio”, consideró.