Advierte López Obrador que no habrá impunidad en el caso Saúl Huerta; “el que cometa un delito será castigado”, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó enérgicamente este viernes “cualquier abuso de quien sea”, en relación a las acusaciones contra el diputado de Morena, Saúl Huerta, por presunto abuso sexual a un menor, y advirtió que habrá castigo al responsable.

“Yo como presidente de la República condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea”, afirmó.

En Palacio Nacional, López Obrador recalcó que “siempre he dicho que de la mano de la corrupción se dejó caminar a la impunidad, y desde que tomé posesión dije que no va haber impunidad para nadie, ni para mi familia”.

Por lo tanto dijo en relación al tema “el que comete un delito tiene que ser castigado”.

Durante la conferencia aclaró que su gobierno no solapará a nadie, al insistir “no somos iguales, no vamos a encubrir, hay que sancionar y castigar a los responsables de cualquier delito”.

- Anuncio -

El presidente expuso que el caso del diputado federal de Morena por Puebla, quien renunció a su candidatura anoche por la difusión de un videoescándalo que lo inculpa, “tiene que ver con el partido, pero también con el Poder Judicial porque está en la esfera del derecho penal”.

Ante las interrogantes de los reporteros que Huerta Corona se escudó en su fuero constitucional para salir en libertad, respondió que los afectados tienen que presentar denuncias para que se proceda en contra del legislador.

“Ya no es la procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno, ya es otra cosa. No somos iguales”, dijo, luego de pedir que se actúe.

López Obrador destacó que por eso es importante la democracia, “porque cuando es el pueblo el que elige libremente, el gobernante tiene que mandar obedeciendo al pueblo y no le puede fallar, su amo es el pueblo”.

Dijo que si se impone a la autoridad el presidente será un pelele, un títere que va a estar al servicio de quien lo impuso y no del pueblo.

“Cuando es el pueblo el que elige libremente, la autoridad está fortalecida y no hay un grupo de intereses generado que esté por encima del interés de la nación”, enfatizó.

Como ejemplo, citó la recomendación de un migrante de San Quintín, quien le pidió separar al Poder Económico del Poder Político.

El pasado miércoles, el diputado y candidato para buscar la reelección en el cargo, Saúl Huerta Corona, fue detenido por la policía de la Ciudad de México por presuntamente haber abusado sexualmente de un menor de 15 años.

Después de estar siete horas en la Fiscalía Especializada contra Delitos Sexuales, el legislador morenista fue puesto en libertad y hasta alcanzó a votar a favor de la Ley de Hidrocarburos, vía remota desde su teléfono celular.

Sin embargo, un audioescándalo que fue difundido por el periodista Ciro Gómez Leyva y después confirmado en entrevista a la madre y al menor víctima de abuso derivó en la renuncia del abanderado por el movimiento lopezobradorista.

Hasta el momento, la dirigencia nacional analiza quién será el revelo de Huerta Corona en la candidatura por Puebla.