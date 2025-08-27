Miércoles, agosto 27, 2025
NoticiasEstado

Advierte Armenta aplicación de la ley contra responsables de disturbios en la Conagua

Advierte Armenta aplicación de la ley contra responsables de disturbios en la Conagua
Advierte Armenta aplicación de la ley contra responsables de disturbios en la Conagua
Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier, advirtió que su administración aplicará la ley contra los defensores del agua que agredieron a un agente de seguridad durante una protesta el pasado martes frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

A pesar de reiterar el respeto a la libertad de expresión, el mandatario estatal justificó la acción policial.

“Un policía también tiene derechos, y ayer no sometieron a los manifestantes”, declaró, en su conferencia de prensa matutina. 

De acuerdo con el mandatario estatal, la agresión a las fuerzas de seguridad fue un acto individual no documentado por la Comisión de los Derechos Humanos (CDH).

“Nosotros tenemos prudencia, paciencia, persistencia, orden, diálogo y apego a la ley. Y se procede de conforme a las que nosotros tenemos, respeto absoluto a la libertad de expresión”, advirtió. 

Te puede interesar: Pueblos cholultecas denuncian que mientras hay escasez de agua en sus comunidades Soapap extrae 26 mil millones de litros para la capital

A la población, el morenista manifestó su inquebrantable posición respecto a las libertades, pero también “nuestra obligación de mantener el orden y la aplicación de la ley”. 

En la misma línea, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, acusó directamente a integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” de haber roto un acuerdo de diálogo al participar en la manifestación.

Aguilar Pala calificó de “seudolíder” a Renato Romero, defensor de la tierra y el agua en la Cuenca Libres-Oriental, responsabilizándolo de los destrozos en la Plaza de las Américas, donde se ubican las oficinas de la Conagua.

Durante la conferencia, se proyectó un video como evidencia. En las imágenes se observa a los manifestantes pintando edificios y exigiendo a Conagua la cancelación de los convenios que permiten el trasvase de agua de la región del Izta-Popo a la capital poblana.

“Como ustedes pueden ver, estos son los seudolíderes sociales, Renato Romero, el frente de la 28 de Octubre, que hacen estos destrozos y estos desperfectos a la ciudad”, señaló Aguilar Pala.

El funcionario dijo que la posición del gobierno es privilegiar el diálogo y que, por ello, se mantendrán atentos a que los manifestantes sean atendidos a través del delegado de Gobernación de la región. 

“Le comenté a la directora de Conagua, Beatriz, que estamos puestos para ayudarle en el tema de negociación, de diálogo”, afirmó.

Al final, Aguilar Pala reprobó los actos realizados por las organizaciones defensoras del agua, que aseguró “maltratan el patrimonio de los poblanos y agreden a los policías”.

Leer más: Juez declaró desiertas las pruebas en acusación contra defensores del agua en Xoxtla

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Plumas de pavo real pueden emitir rayo láser

La Jornada -
Un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Florida descubrió que las plumas del pavo real indio pueden emitir luz láser si se...
Ciencia y tecnología

Alertan que ‘chatbots’ guían a adolescentes en planificación y ejecución de suicidios

La Jornada -
San Francisco. Un estudio sobre cómo tres populares bots conversacionales de inteligencia artificial responden a consultas sobre el suicidio encontró que por lo general...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Chips en piezas de museos de Puebla son corrosivos y dañan libros de Palafoxiana: Farfán

Paula Carrizosa -
Con la petición expresa del gobernador Alejandro Armenta Mier de que se “resuelva técnicamente” el asunto, la directora del Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos...
00:01:49

Armenta se deslinda del caso de alcalde prófugo de Ahuazotepec; “es un asunto de la Fiscalía”

Yadira Llaven Anzures -
Durante su visita al municipio de Ahuazotepec, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó este martes que la situación legal del alcalde prófugo Alfredo “N”,...

En el año suman 49 intentos de linchamientos; uno por semana: SSP

Yadira Llaven Anzures -
En el estado de Puebla suman 49 intentos de linchamientos, un promedio de un caso por semana, en comparación con 2024, informó este lunes...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025