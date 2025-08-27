Advierte Armenta aplicación de la ley contra responsables de disturbios en la Conagua

El gobernador Alejandro Armenta Mier, advirtió que su administración aplicará la ley contra los defensores del agua que agredieron a un agente de seguridad durante una protesta el pasado martes frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A pesar de reiterar el respeto a la libertad de expresión, el mandatario estatal justificó la acción policial.

“Un policía también tiene derechos, y ayer no sometieron a los manifestantes”, declaró, en su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el mandatario estatal, la agresión a las fuerzas de seguridad fue un acto individual no documentado por la Comisión de los Derechos Humanos (CDH).

“Nosotros tenemos prudencia, paciencia, persistencia, orden, diálogo y apego a la ley. Y se procede de conforme a las que nosotros tenemos, respeto absoluto a la libertad de expresión”, advirtió.

A la población, el morenista manifestó su inquebrantable posición respecto a las libertades, pero también “nuestra obligación de mantener el orden y la aplicación de la ley”.

En la misma línea, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, acusó directamente a integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” de haber roto un acuerdo de diálogo al participar en la manifestación.

Aguilar Pala calificó de “seudolíder” a Renato Romero, defensor de la tierra y el agua en la Cuenca Libres-Oriental, responsabilizándolo de los destrozos en la Plaza de las Américas, donde se ubican las oficinas de la Conagua.

Durante la conferencia, se proyectó un video como evidencia. En las imágenes se observa a los manifestantes pintando edificios y exigiendo a Conagua la cancelación de los convenios que permiten el trasvase de agua de la región del Izta-Popo a la capital poblana.

“Como ustedes pueden ver, estos son los seudolíderes sociales, Renato Romero, el frente de la 28 de Octubre, que hacen estos destrozos y estos desperfectos a la ciudad”, señaló Aguilar Pala.

El funcionario dijo que la posición del gobierno es privilegiar el diálogo y que, por ello, se mantendrán atentos a que los manifestantes sean atendidos a través del delegado de Gobernación de la región.

“Le comenté a la directora de Conagua, Beatriz, que estamos puestos para ayudarle en el tema de negociación, de diálogo”, afirmó.

Al final, Aguilar Pala reprobó los actos realizados por las organizaciones defensoras del agua, que aseguró “maltratan el patrimonio de los poblanos y agreden a los policías”.

