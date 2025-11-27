Advierte Armenta a partidos políticos no candidatear a delincuentes; “no habrá pasaporte a la impunidad”

Jueves, noviembre 27, 2025
El gobernador Alejandro Armenta Mier emitió este miércoles una enérgica advertencia a todos los partidos políticos en el estado, incluyendo Morena, el PT, el Partido Verde, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, PSI, Fuerza por México y el PRI, para que se abstengan de postular a delincuentes para cargos de elección popular.
De manera contundente, Armenta Mier sentenció que “pertenecer a un partido no es pasaporte de impunidad” y que cualquier instituto político que “aliente a un delincuente se convierte en partido delincuente”.
En rueda de prensa, el morenista fue enfático al señalar que los partidos no deben promover a personas con antecedentes delictivos para puestos de elección popular.
Alertó que su administración “va a señalar” cualquier intento de postular a delincuentes, empezando por su propio partido, Morena, lo cual se hará respetando el “debido proceso”. 
Ante lo expuesto, instó a los partidos a apegarse a la ética, la moral y sus propios  principios ideológicos, programas de acción y estatutos.
Subrayó la importancia de “escuchar la voz del pueblo”, aludiendo al hartazgo social contra la corrupción y la delincuencia.
El mandatario hizo fuertes críticas a administraciones pasadas, a las que calificó de gobiernos neoliberales” que dejaron un “cochinero” y una “ciudad destrozada” con problemas de basura, falta de agua, corrupción y deuda. 
A pesar de los desafíos heredados, afirmó que su gobierno está resolviendo los problemas. 

Alcaldes coludidos con la delincuencia serán tratados como criminales

Por su parte, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, se pronunció en el mismo sentido, al sentenciar a las y los presidentes municipales “si se coluden con el crimen organizado serán tratados como criminales”. 
Hizo un llamado a los alcaldes a cumplir con sus responsabilidades de seguridad y advirtió de los riesgos legales por colusión con el crimen organizado
García Parra recordó que los ediles tienen la responsabilidad de informar al gobierno del estado de los actos delictivos en sus demarcaciones. 
“Recordarles a los presidentes y presidentas municipales que, si ellos permiten, quiere decir que se coluden. Y si se coluden, son delincuentes”, señaló.
En ese sentido, recalcó que “nadie estará por encima de la ley”. 
Esta advertencia se suma a la línea de “cero tolerancia” a la impunidad y la delincuencia marcada previamente por el mandatario, donde se enfocó en la responsabilidad directa de las autoridades locales en el combate al crimen organizado. 

