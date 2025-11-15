Adrián Ibarra asume dirigencia del Sindicato Vanguardista en Puebla, lo acompañan Fraile y Talavera

Adrián Ibarra Villa rindió protesta como dirigente en Puebla del Sindicato Vanguardista de Trabajadores de las Industrias y Servicios de la República Mexicana y de la Federación Obrera de Trabajadores de México (Fotram). En el evento destacó la presencia de la secretaria de Bienestar del estado, Laura Artemisa García Chávez, así como el anuncio de que Francisco Fraile García y Carlos Talavera ocuparán posiciones centrales en la nueva dirigencia.

Ibarra Villa asumió el cargo de dirigente seccional por tiempo indefinido, bajo la coordinación de Fernando Aguilar, líder nacional de la organización, que agrupa 14 sindicatos a nivel nacional con alrededor de 65 mil trabajadores. En Puebla, se concentran aproximadamente 2 mil 500 trabajadores.

Cabe mencionar que el nuevo secretario general ha formado parte del PRD, partido por el que fue candidato a diputado local plurinominal.

Sobre la presencia de Laura Artemisa García Chávez, integrante del gabinete estatal y mencionada como posible candidata de Morena a la presidencia municipal de Puebla, Fernando Aguilar Ruiz, líder de la Fotram, señaló que no tuvo ningún fin político, pues aseguró que no estaba enterado de que la exlideresa del Congreso Local pudiera aspirar a gobernar la capital poblana.

Por otra parte, dentro del nuevo comité ejecutivo sobresale la figura de Francisco Fraile García, excandidato del PAN a la gubernatura de Puebla y exdelegado del IMSS, quien asumirá la Secretaría de Organización.

“Ahora voy a hacer un esfuerzo por los trabajadores”, declaró Fraile, y añadió:

“No concibo un país sin sindicatos fuertes. Fuertes en el sentido de buscar que su propia fuente de trabajo crezca, sea mejor”.

Todavía más controvertida es la incorporación de Carlos Talavera como asesor jurídico del sindicato. Talavera es conocido por su papel como exlíder del tianguis de San Martín Texmelucan y por haber sido sentenciado tiempo atrás a cinco años de prisión, acusado de agresiones, privación de la libertad y robo.

Ibarra Villa planteó que el sindicato pretende dignificar las condiciones de los trabajadores mediante apoyos en salud y alimentación, gestionados con los empresarios para que las personas agremiadas “vivan dignamente”. La meta, afirmó, es que los beneficios lleguen “a través de los empresarios y a través del sindicato”.

El dirigente indicó que en Puebla, los 2 mil 500 trabajadores que agrupan son de 22 empresas, algunas con hasta 300 empleados, ubicadas principalmente en la industria textil y el sector hotelero.

Abundó que, debido a la inestabilidad generada por los aranceles en Estados Unidos, en algunas factorías han despedido cuando menos a 10 obreros, aunque dijo que se siguen buscando esquemas para evitar más recortes de personal.

