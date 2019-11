Admite Jesús Giles Carmona que no concluyó con normalidad su carrera universitaria

Luego de que fuera exhibido por estar bajo investigación debido a que obtuvo su título profesional de abogado de manera sospechosa, el expresidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Giles Carmona, admitió que apenas pudo concluir 90 por ciento de sus estudios en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

El 10 por ciento restante de la currícula escolar y el título lo obtuvo el líder albiazul en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), creado por Rafael Moreno Valle Rosas y que está bajo investigación por haber entregado 26 títulos de licenciatura y maestría de manera irregular y hasta presuntamente ilegal, a miembros del grupo político que en vida lideró el fallecido ex goberbador panista, al cual perteneció Giles.

Giles Carmona emitió un video ayer para dar a conocer su versión del asunto y aseguró que se le está exhibiendo por su sospechosa conclusión de carrera y titulación, debido a que interpuso una denuncia contra militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por su irrupción en la mapachera que el PAN montó en el Hotel MM en julio del año pasado.

“Recientemente he sido víctima de difamación al señalar que mis estudios no son reales, lo cual es una mentira. Tengo acreditado el 90 por ciento de mis estudios en una universidad privada: la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y decidí concluirlos, como cualquier persona en una universidad pública. Por lo tanto mis estudios sí son reales y mi título es legal”, expresó el exdirigente.

Y añadió: “Segundo: desde que Morena llegó al gobierno del estado he recibido presiones y amenazas para que retire la denuncia que presenté en julio de 2018 en contra de sus militantes por los delitos que cometieron en el Hotel MM y para los que lo han olvidado, Morena cuando no gana a la buena arrebata a la mala y como no he accedido a esas presiones de amenazas, hoy trata de desprestigiarme públicamente.

“La estrategia de Morena desde el gobierno del estado se ha dedicado a destruir en lugar de construir un programa de infraestructura para el estado y Puebla capital, Morena solo se ha dedicado a construir denuncias para desprestigiar a Acción Nacional , a sus gobiernos y su militantes”.

“Invito al gobierno del estado a que atienda los problemas prioritarios para los ciudadanos, como la inseguridad, y se ponga trabajar”.