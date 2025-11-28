Admite FGE que no contó con traductor para denuncia de abuso a una menor

admitió que una niña indígena de 12 años, originaria de la comunidad de Atla, en

Pahuatlán, no pudo presentar una denuncia por violación el lunes pasado debido a que

en ese momento la institución no contaba con un perito traductor de lengua náhuatl, en

esa región de la Sierra Norte donde hay un alto índice de hablantes de lenguas

originarias.