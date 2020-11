Adiós a otro grande: Ernesto Canto

Muy pocos son los atletas que han conseguido un oro olímpico para México. Uno de ellos, Ernesto Canto, falleció el viernes, a los 61 años de edad (México DF, 18/10/59-CDMX, 20/11/2020), abatido por el cáncer. Su medalla áurea data de Los Ángeles 84, unos juegos marcados por la ausencia de los países socialistas en correspondencia al previo boicot de EU y adláteres a Moscú 80. Fue en la caminata de 20 km. –en la que otro connacional, Raúl González, obtuvo la plata–, y a quienes intentaron menoscabar el formidable logro del capitalino aduciendo precisamente la ausencia de los soviéticos, potencia mundial de la especialidad, los bien enterados opusieron la victoria sobre ellos del propio Canto en los mundiales de atletismo del año anterior, en Helsinki. Victoria confirmada precisamente en 1984 en el Grand Prix de Noruega, donde Ernesto volvió a vencer al as soviético Valdas Kazlauskas y además rompió el récord de la hora con 15,273 km. recorridos.

Siempre que se recuerden los años de esplendor de la marcha mexicana –iniciados en CU durante los Juegos de 1968 por el célebre sargento Pedraza y el dramático final de su pugna con el ruso Golubnichi, que por unos cuantos metros lo relegó a la plata– habrá que rendir tributo al legendario entrenador Jerzi Hausleber, aquel polaco que se hizo mexicano hasta los tuétanos y pasó el resto de su vida en nuestro país. Bajo su tutela, los andarines aztecas obtuvieron en sucesivas olimpiadas tres medallas de oro (Daniel Bautista en 20 km. en Montreal 76, Raúl González en 50 km. en LA 84 y obviamente Ernesto canto en los mismos JO), tres platas (José Pedraza en 20 km. en México 68, Raúl González en 20 km. en LA 84 y Carlos Mercenario en 20 km. en Barcelona 92) y dos bronces (Bernardo Segura en 20 km. en Atlanta 96 y Joel Sánchez en 20 km. en Sidney 2000).

La marcha ha sido eliminada de las competencias olímpicas, básicamente por la imposibilidad de controlar el estricto apego al reglamento de los atletas a lo largo de todo el recorrido.

Repechajes. Los encuentros sabatinos, en el papel los más parejos de la repesca, no depararon más destellos de buen futbol que los que en Torreón le valieron al Pachuca –clasificado noveno– para liquidar las ilusiones del local Santos (8º), un 3-0 tan contundente que no admite discusión (Guzmán 35´, Murillo 55´y De la Rosa 85´). En cambio en Guadalajara, Chivas pasó apuros para resistir los broncos embates del Necaxa, que tuvo en el reparto de leña su único argumento a la vista, en tanto perjudicaban al Rebaño el atolondramiento y las prisas, solamente superadas por Angulo (54´) en una de las pocas jugadas bien hilvanadas de los de Vucetich.

Ayer por la noche iban a medir armas Tigres-Toluca (6º y 11º) y Monterrey-Puebla (5º y 12º ), encuentros ambos a celebrarse en la Sultana del Norte con pocos minutos de diferencia.

A estas horas usted ya conoce los resultados. Ni falta hace señalar quiénes fungían como favoritos.

En la Conmebol, confirmaciones y sorpresas. Sigue Brasil campando por sus respetos y lleva marca perfecta, con 12 puntos contra 10 de Argentina, asimismo invicto pero que el jueves anterior había cedido un empate en casa ante Paraguay (2-2).

La jornada número 3, jugada en el fin de semana previo, además de esa igualada en Buenos Aires que pocos esperaban (Messi le sacó a Argentina las castañas del fuego aunque fuera de penalti), arrojó un apurado triunfo brasileño sobre Venezuela (1-0, Firmino a los 67´), la victoria chilena en casa sobre Perú en el llamado clásico del Pacífico (2-0 con doblete de Arturo Vidal), y dos claros avisos para navegantes, porque Ecuador se mostró ya en plena forma y resolvió su visita a Bolivia remontándole el partido al local para un meritorio 2-3 (uno de los tres anotado por el leonés Ángel Mena, los otros dos por Beder Caicedo y Carlos Huezo, de penal), en tanto Colombia se desmoronaba sin apenas meter las manos en su propio reducto barranquillero y ante Uruguay, víctima, sobre todo, de un detestable trabajo defensivo, aunque adelante también anduvieron sonámbulos los Zapata, Muriel y James Rodríguez, todo lo contrario de la dupla Luis Suárez-Edison Cavani, autores de sendos pepinos, a los agregaría el tercero Darwin Núñez.

Pero la debacle cafetalera llegó el martes en Quito, un 6-1 que se explica porque mientras el local impuso un ritmo enloquecedor al partido, los colombianos parecían moverse en cámara lenta. Antes de 40 minutos ya ganaba Ecuador por 4-0 (marcados por Arboleda, Mena, Estrada y Arreaga), y tras la breve contratiempo del penal de James (45´), el baile siguió en el complementario, aunque ya más guapachosa la cadencia y menor el interés ecuatoriano por abultar la cuenta; de todos modos, Plata y Estupiñán redondearon un 6-1 que o mucho nos equivocamos o puede significar para Colombia que se desinfle por completo la ilusión de estar presentes en Qatar, en ese irregular y absurdo mundial decembrino en pleno desierto.

Otro resultado contrario a pronóstico lo protagonizaría Venezuela al recibir y vencer 2-1 a Chile, cuyo experimentado pero vetusto plantel no resistió el embate continuo y entusiasta de la vinotinto; anotaron Mago (9´), Rondón (80´) y Vidal (15´) el único tanto chileno. El que no levanta no por ensalmo es Perú. De por sí era complicada su visita a Argentina, y pronto le pusieron el encuentro cuesta arriba los goles de González (17´) y Lautaro (28´), después de lo cual el partido se hizo monótono, entre la inoperancia peruana y el escaso empeño del local, con Messi a medio gas y la mira desviada.

El resto, un empate sorpresa de Bolivia en Paraguay (2-2), con continuas consultas al VAR, y la confirmación de la hegemonía brasileña en la zona al pasar sobre un Uruguay poco afortunado en el remate en Montevideo (0-2), con goles de Arthur y Richarlison, ambos en el primer tiempo. Naturalmente, Brasil encabeza la tabla con 12 unidades por 10 de Argentina, y les siguen Ecuador (9 y, por ahora, el más vistoso y efectivo de todos), Paraguay y Uruguay (ambos con 6), Chile y Colombia (4), Venezuela (3) y cierran el desfile Perú y Bolivia (1).

Y ahora, habrá que esperar hasta marzo.

Discrepancia de género. Si usted quiere saber cómo se mueve, dentro y fuera del campo, el futbol mexicano, no puede perderse la columna que Marlene Santos publica los lunes en La Jornada nacional. Lo señalo porque, creo que por vez primera, discrepo de sus apreciaciones relativas a la Liga MX en versión femenil, que me sigue pareciendo muy pobre como espectáculo. Es más, en estos días tropecé con una encuentro de la liga femenil universitaria de EU y me encontré con que un partido con más ritmo e interés que el de los equipos mexicanos de damas. Y ni modo que lo silencie, por un mal entendido celo antimisógino. Sin ser nada del otro mundo, las gringuitas están mejor preparadas física, técnica y tácticamente.

¿La solución? Que los clubes “profesionales” de México empiecen a tomarse en serio el futbol femenil y les permitan a las muchachas una dedicación de tiempo completo, para lo cual, como es obvio, se requieren salarios decentes, atención técnica genuinamente profesional y seguridad laboral. Aunque agregaría, a riesgo de parecer misógino, que aun así no me parece el futbol un deporte donde las damas –hay excepciones, claro—estén llamadas a destacar, sobre todo existiendo la inevitable comparación con sus colegas hombres. De la misma manera que existen disciplinas deportivas que parecen hechas a propósito para que la mujer brille incomparablemente más que cualquier atleta masculino. Como el nado sincronizado y la gimnasia rítmica, por ejemplo.

Sin dejar de considerar que hay deportes donde tan atractiva resulta una competencia entre hombres como una entre mujeres.