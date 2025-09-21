A un año del cambio de Administración, Comuna de Puebla debe liquidar 60 mdp de la deuda de Rivera

El ayuntamiento de Puebla tiene pendiente el pago de 60 millones de pesos de la deuda que heredaron los exalcaldes Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, cantidad que representa el 11 por ciento del adeudo original de 547 millones, confirmó el tesorero Héctor González Cobián, quien anticipó que el compromiso es “cubrir todo antes de que concluya el primer año de la administración de José Chedraui Budib”.

El funcionario precisó que alrededor de 10 proveedores no presentaron la documentación requerida ni se acredita la prestación de servicios, principalmente relacionados con papelería u otros insumos menores. “En algunos casos estamos jurídicamente imposibilitados porque los proveedores no cumplieron con los contratos y si los pagamos estaríamos incurriendo en una responsabilidad”, explicó.

El tesorero municipal informó que ya no existen pagos pendientes relativos a obra pública, puesto que todas las obligaciones con contratistas por trabajos realizados en la administración pasada se han cubierto. Explicó que de los 60 millones aún por solventar, 20 millones corresponden a proveedores con derecho a pago pero que no han solucionado requisitos administrativos ni se han acercado a la autoridad para resolver su situación.

Héctor González indicó que la meta del gobierno de Chedraui Budib es saldar el adeudo o, en su defecto, declarar formalmente improcedente todo aquello no susceptible de liquidación, antes del primer año de la actual administración, el 15 de octubre.

“Nos ha quitado mucho tiempo administrativamente, entonces, el reto es que al año de la administración haber pagado todo y lo que no se vaya a pagar pues haber dicho: esto no se paga”, puntualizó, en referencia a montos que van desde 2 mil 500 hasta cinco millones de pesos.

El déficit se denunció formalmente en enero de 2025 tras el análisis de entrega-recepción que arrojó presuntas anomalías por 547 millones de pesos. La suma incluyó un faltante bancario de 333.9 millones, contratos cerrados en noviembre y diciembre por 116.9 millones y otros adeudos por 96.2 millones. Las áreas más afectadas resultaron ser obra pública y la Secretaría de Administración, con 82 pagos detenidos por 104 millones.

La Contraloría Municipal abrió expediente administrativo por las presuntas irregularidades, con posibilidad de sanciones, inhabilitaciones y denuncias penales. En mayo de 2025, la administración municipal llevó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, acusando presuntos delitos cometidos en el anterior gobierno, liderado por Rivera y Domínguez, aunque no vinculados directamente con los proveedores, sino con descubrimientos surgidos tras la revisión de la gestión financiera.