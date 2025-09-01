Lunes, septiembre 1, 2025
NoticiasPolítica

Además del primer informe de Sheinbaum, asumen sus cargos nuevos integrantes del Poder Judicial

El Poder Judicial se renueva tras elecciones históricas; ministros, magistrados y jueces rinden protesta en el Senado
Martín Hernández Alcántara

Hoy, 1 de septiembre de 2025, además del Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los nuevos ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación en México tomarán protesta ante el Senado de la República, marcando un hito, tras las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025, las primeras en las que la ciudadanía eligió directamente a más de 2 mil personas jugadoras, incluyendo 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Tribunal de Disciplina Judicial, y jueces de distrito.

Luego de rendir protesta este lunes, en una jornada que ya ha iniciado y culminará pasadas las 22 horas, los nuevos integrantes del Poder Judicial tomarán protesta el 1 de septiembre de 2025, serán asignados a sus respectivos tribunales, salas o juzgados antes del 15 de septiembre de 2025.

Esta asunción marca el inicio de un Poder Judicial renovado, resultado de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la coalición Morena-PT-PVEM.

La elección del 1 de junio tuvo una participación ciudadana del 13 por ciento. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el proceso completo exitoso.

Se eligieron 881 cargos federales, incluyendo 9 ministros de la SCJN (5 mujeres y 4 hombres, reduciendo de 11 a 9 el número total), 2 magistrados de la Sala Superior del TEPJF, 15 magistrados de Salas Regionales, 5 del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito.

La nueva Suprema Corte iniciará labores con un “acto de purificación” que incluye un ritual indígena y la entrega de bastones de mando, programado para las 5 de la mañana del 1 de septiembre, seguido de una sesión solemne de instalación a las 10 de la noche. Se espera la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco, obtuvo el mayor número de votos (6.2 millones) en la elección para la SCJN, lo que lo convierte en el próximo presidente de la Corte, con un periodo inicial de dos años, renovable de forma rotatoria según el número de votos. Su designación ha sido destacada por Sheinbaum como un símbolo de cambio frente al “racismo y clasismo”.

