Una entrevista corta pero muy significativa en La Jornada (29 de junio), al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se da al mismo tiempo del nombramiento de César Yáñez Centeno, el más fiel seguidor de Andrés Manuel López Obrador durante más de 30 año, en la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.

Como siempre, los hechos no son fortuitos sino muy importantes para la sucesión del 2024 en el seno de Morena. Por lo que se podría acuñar la frase: ¡Adán, no estás solo!

Otra curiosidad es que si bien en el periódico: El Financiero, que ha seguido constantemente la sucesión presidencial, el tabasqueño Adán, el 27 de junio tenía la intención de voto en 10 por ciento, en promedio; ahora en El Heraldo (1 de julio), ya se le atribuye más del 14 por ciento de apoyadores.

- Anuncio -

¡Una subida muy rápida en unos cuantos días!

Súmele a ello, la inauguración formal de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco (el terruño de Andrés y Adán), no obstante que faltan una buena cantidad de obras para que llegue a producir los 300 mil barriles diarios que se planearon, y posibilite la ya no importación de gasolinas, en un mundo donde este carburante y el carbón aumentaron su consumo debido a la guerra Rusia- Ucrania.

La lucha principal en Morena, continúa entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, es cierto, pero el tercero en la lista puede dar la sorpresa en dado caso que la jefa de Gobierna siga con dificultades para tener en la bolsa la elección de la capital del país en 2024 y sufra problemas graves con la reconstrucción de la Línea Uno del Metro, asunto muy complicado.

- Anuncio -

Y si Marcelo no logra resolver los problemas en los que está metido, aparte del Covid, que es cómo termina el asunto de la Línea Dorada (la 12) que el inauguró apresuradamente y colapsó y las cuestiones de migrantes y armas entre Estados Unidos y México, que son de muy complicadas operaciones por las mafias que transportan personas a Estados Unidos y allá compran a varios en 700 dólares para esclavizarlos (Milenio, 1 de julio) y que la Segunda Enmienda, posesión de armas, no será corregida ya que los republicanos tienen el manejo del Congreso.

Así pues, Adán Augusto López ya tiene no sólo quien le escriba, sino lo proyecte en los medios y haga alianzas con sectores molestos, como los miembros de la comunidad jesuita y la judía, a quienes el señor que no tiene en el pecho una bodega, ha lanzado críticas por su pasado en la vida política.

Es importante lo que señaló Adán Augusto a Miguel Ángel Velázquez, en La Jornada. Dijo: que el próximo gobernante morenista, deberá consolidar la transformación, que venga de un proceso de evolución de la 4T.

Afirmó: “Hay dentro del movimiento (Morena), quienes no alcanzan a entender la etapa de transformación, que no entienden que este movimiento tiene un liderazgo en la figura de Andrés Manuel López Obrador, que no se hizo para tener contento a Adán o a Pedro o a José…o a Rebeca, es para generar condiciones de cambio”.

Después señaló, Adán Augusto, que el movimiento no es monopolio de ninguno, pero hay un líder indiscutible (AMLO) que debemos apoyar, ya que solitos no somos nadie.

Censuró la posibilidad de las disidencias y refirió a la Biblia para hablar de la unidad en tiempos de cambios que están bajo asedio de enemigos poderosos.

Dijo que, en efecto, era poco conocido fuera de Tabasco. Y aseguró que la relación con los medios no le ocupa ni le preocupa (César Yáñez en el radar). Aunque señaló que todo el respeto a los medios que están para criticar.

Planteo, el secretario de Gobernación, “Andrés Manuel es el creador de este movimiento, es el origen y es el destino” y claro que “estará en la boleta, sin estarlo”.

Todo esto viene en momentos que los críticos acerbos de la Cuarta Transformación, Luis Estrada de SPIN y José Antonio Crespo, han señalado que el gobierno actual ya concluyó sus tareas y no tendrá más futuro.

Incluso antes de la Segunda Convención Morenista, el 21 de agosto.

La lucha después de estos acontecimientos es de tres morenos para el 2024. ¡Perdón, señor Monreal!

[email protected]

@jamelendez44