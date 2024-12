Adán Augusto López sale en defensa de Yunes Márquez y casi llegan a los golpes con panista

Legisladores de Morena y del PAN casi llegaron a los golpes ayer en el Senado, luego de que el coordinador guinda, Adán Augusto López Hernández, fue hasta el lugar de los blanquiazules para exigir que el panista Mario Vázquez se disculpara por haber insultado a Miguel Ángel Yunes Márquez, durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial.

Vázquez afirmó que su ex compañero de bancada está ahora en Morena porque “le han eliminado las órdenes de aprehensión que tenía, previamente a que ustedes lo cooptaran, lo amenazaran y él concediera, cediera y se las diera”.

Casi al final de la sesión, López Hernández, acompañado por Yunes Márquez, fue hasta el escaño del panista para demandarle que ofreciera una disculpa, como se había solicitado previamente.

Sin embargo, comenzaron a discutir y Yunes Márquez amagó a Vázquez: “Donde te vea, te voy a partir la madre”.

De inmediato, el panista Enrique Vargas intervino, se confrontó con ambos, los dimes y diretes subieron de tono, el ex alcalde de Huixquilucan dijo algo que molestó a López Hernández, quien trató de tomarlo del brazo y en ese momento se armó un jaloneo entre legisladores de ambas bancadas.

El ex panista Fernando Salazar, ahora senador de Morena, jaló a Vargas, otros legisladores de los dos bandos participaron en el conato de bronca, hasta que el coordinador del PVEM, Manuel Velasco, se metió en medio de ambos para separarlos.

El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, declaró un receso de unos minutos; después, ya con la sesión reanudada, desde su escaño, Mario Vázquez sostuvo que fue agredido por López Hernández y Yunes, amenazado de muerte y que presentaría una denuncia penal.

Yunes reviró: “He sido muy prudente, pero el que me falte al respeto, sea o no senador, aquí o afuera tendrá una respuesta. Yo tomé una decisión de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum y nadie me puede criticar por ello”.

Igualmente, López Hernández resaltó que responde por un acto “que inició de manera prudente a través del senador Ricardo Anaya.

“Sostengo lo que le dije, pídale una disculpa. Es un asunto de caballeros. Agregó que no le preocupa la amenaza de una denuncia en su contra. Soy responsable de mis palabras y lo que digo hasta el final lo sostengo”.

Agregó que tiene una diferencia con Vázquez y se lo sostendrá en la cara, “aquí, afuera o donde él quiera”.

