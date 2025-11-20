Miércoles, noviembre 19, 2025
Acusan que el líder de “Los Orea” ha creado un autogobierno en el penal de Tepexi

Acusan que el líder de
Isaí Pérez Guarneros

Fuentes internas del penal de Tepexi de Rodríguez señalan que Ernesto Orea habría instaurado un autogobierno al interior de este centro penitenciario de mediana seguridad, tras su reciente traslado desde la prisión de San Miguel, en la capital poblana, ocurrido el pasado 18 de agosto.

De acuerdo con dichas fuentes, el director del penal, Andrés Bravo Carrera, habría tolerado la creciente influencia del presunto líder de “Los Orea”, grupo delictivo señalado por su posible participación en desapariciones de personas, secuestros y robo de vehículos.

Esta situación, añadieron familiares de personas privadas de la libertad en Tepexi, ha generado preocupación ante el riesgo de que un supuesto autogobierno derive en presuntos controles de negocios internos, como la renta de teléfonos celulares y posibles actos de extorsión que afectarían a la población penitenciaria.

Cabe recordar que Ernesto Orea ha sido acusado anteriormente de torturar a internos cuando permanecía recluido en el penal de San Miguel. Su traslado a Tepexi ocurrió en agosto en medio de señalamientos de internos y familiares que lo responsabilizaban de presuntamente controlar la renta de celulares y el “cobro de piso” desde su celda mediante llamadas de extorsión.

Incluso, al interior del penal se le atribuyeron amenazas contra otros internos mediante la afirmación de que presuntamente tenía vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A pesar de estos antecedentes, fuentes consultadas en Tepexi señalaron al director Andrés Bravo Carrera como el presunto responsable de haber permitido que Orea incrementara su influencia y control dentro del penal.

Bravo Carrera se desempeñó como agente del Ministerio Público, según su declaración patrimonial, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) desde 2012 hasta 2018, periodo en que la institución se transformó en Fiscalía General de la República (FGR).

Posteriormente laboró en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en 2023, aunque su paso por dicha dependencia estuvo marcado por denuncias que lo señalaron como presunto “rey de los ceresos” en la capital del país.

Aunque asumió la dirección del penal de Tepexi en agosto pasado, a finales de septiembre el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, aseguró que ya se evaluaba su desempeño debido a denuncias sobre presuntas irregularidades que habrían permitido la creación de cotos de poder al interior del penal, lo que coincide con lo expresado por las fuentes internas consultadas.

Pese a aranceles, México se mantiene como primer socio comercial de EU

La Jornada -
Alejandro Alegría Ciudad de México. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos sumaron 45 mil 146 millones de dólares en agosto, monto que se tradujo en un...
Internacional

“Silencio, cerdita”, responde Trump a periodista que le preguntó sobre el caso Epstein

La Jornada -
The Independent Washington. El presidente Donald Trump exigió a una periodista que guardara “silencio, cerdita (piggy)” cuando la reportera lo cuestionó sobre los archivos del pedófilo...

Detienen a ‘El Licenciado’, uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo

La Jornada -
Néstor Jiménez Ciudad de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la tarde de ayer fue detenido Jorge Armando “N”,...

Detienen a dos custodios de la SSP por intentar meter droga y equipo telefónico a penales de San Miguel y Tepexi

Isaí Pérez Guarneros -
Esta mañana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a una mujer, identificada como Sandra N., y a un hombre, identificado como Constantino N.,...

Nazario Ramírez generaba violencia y extorsionaba en Oriental: García Harfuch

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno federal confirmó este martes que Nazario Ramírez, empresario poblano detenido el pasado 14 de octubre en Guadalajara, Jalisco, es integrante del Cártel Jalisco Nueva...

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

