Acusan que el líder de “Los Orea” ha creado un autogobierno en el penal de Tepexi

Fuentes internas del penal de Tepexi de Rodríguez señalan que Ernesto Orea habría instaurado un autogobierno al interior de este centro penitenciario de mediana seguridad, tras su reciente traslado desde la prisión de San Miguel, en la capital poblana, ocurrido el pasado 18 de agosto.

De acuerdo con dichas fuentes, el director del penal, Andrés Bravo Carrera, habría tolerado la creciente influencia del presunto líder de “Los Orea”, grupo delictivo señalado por su posible participación en desapariciones de personas, secuestros y robo de vehículos.

Esta situación, añadieron familiares de personas privadas de la libertad en Tepexi, ha generado preocupación ante el riesgo de que un supuesto autogobierno derive en presuntos controles de negocios internos, como la renta de teléfonos celulares y posibles actos de extorsión que afectarían a la población penitenciaria.

Cabe recordar que Ernesto Orea ha sido acusado anteriormente de torturar a internos cuando permanecía recluido en el penal de San Miguel. Su traslado a Tepexi ocurrió en agosto en medio de señalamientos de internos y familiares que lo responsabilizaban de presuntamente controlar la renta de celulares y el “cobro de piso” desde su celda mediante llamadas de extorsión.

Incluso, al interior del penal se le atribuyeron amenazas contra otros internos mediante la afirmación de que presuntamente tenía vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A pesar de estos antecedentes, fuentes consultadas en Tepexi señalaron al director Andrés Bravo Carrera como el presunto responsable de haber permitido que Orea incrementara su influencia y control dentro del penal.

Bravo Carrera se desempeñó como agente del Ministerio Público, según su declaración patrimonial, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) desde 2012 hasta 2018, periodo en que la institución se transformó en Fiscalía General de la República (FGR).

Posteriormente laboró en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en 2023, aunque su paso por dicha dependencia estuvo marcado por denuncias que lo señalaron como presunto “rey de los ceresos” en la capital del país.

Aunque asumió la dirección del penal de Tepexi en agosto pasado, a finales de septiembre el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, aseguró que ya se evaluaba su desempeño debido a denuncias sobre presuntas irregularidades que habrían permitido la creación de cotos de poder al interior del penal, lo que coincide con lo expresado por las fuentes internas consultadas.

