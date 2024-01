Acusan que director del Tecnológico de Zacapoaxtla no acude al plantel desde octubre pasado

La comunidad del Instituto Tecnológico de Zacapoaxtla advirtió en un comunicado que no permitirá el ingreso de Miguel Choy López, porque a partir de octubre ha ejercido su cargo como director general del plantel desde la ciudad de Puebla y a través de personeros.

En un texto entregado a esta casa editorial, los alumnos, maestros y personal administrativo acusaron:

“El director general ha operado desde la ciudad de Puebla luego de que las y los estudiantes solicitarán su salida el pasado 5 de octubre. Asimismo, como promesa de la Secretaría de Educación Pública y el Subsecretario de Educación Superior, ambos del estado, de que el Lic. Choy no regresaría al Instituto hasta no haber llegado a un acuerdo con la Comunidad Tecnológica. Su liderazgo remoto (sic) ha generado gastos adicionales como viáticos, alimentos y alquiler de una oficina. Además, en el equipo de trabajo remoto del Lic. Choy, siguen participando las personas ajenas al instituto con quienes llegó y a quienes intentó colocar en puestos clave; personas que no cuentan con un nombramiento oficial, pero que tienen acceso a información confidencial y posiblemente incidencia en la toma de decisiones de esta casa de estudios.

“Por otro lado, el personal interno que trabaja en colaboración con el Lic. Choy, ha tomado actitudes hostiles contra las y los trabajadores que han manifestado su descontento, específicamente el director académico y el subdirector de vinculación, este último responsable de la línea de difusión del instituto en redes sociales, en las cuales han promocionado de manera intensiva la imagen del Lic. Choy y sus allegados; el contenido de las publicaciones destaca ‘los logros’ del primer trimestre de su gestión, muy al estilo de un informe de labores de un gobernador, apadrinado por el subsecretario de Educación Superior del Estado -quien aparece a su lado en las fotos-, incluso se menciona como un logro del titular de la dirección general del instituto la entrega de recursos económicos a docentes pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), cuando dicho apoyo se ha realizado desde hace más de 5 años y es el resultado del trabajo académico de los propios investigadores a lo largo de gestiones previas a la llegada del Lic. Choy. Lo anterior con la finalidad de mostrar normalidad en el desarrollo de las actividades institucionales, tomar crédito del trabajo que ejecuta el personal operativo e influenciar en la opinión pública para invisibilizar el conflicto laboral que vive el Instituto. Además de ello, las reacciones y comentarios ajenos al reconocimiento del Lic. Choy han sido objeto de censura”.

- Advertisement -

Añaden que “durante el mes de diciembre se celebraron cuatro reuniones de la Junta Directiva, se sabe de manera extraoficial que el tema de Asuntos Generales fue eliminado del Orden del Día, donde tendría cabida el análisis de la problemática actual, luego de que en una sesión extraordinaria realizada en el mes de noviembre, los consejeros locales solicitarán al subsecretario de Educación Superior del Estado una solución. En ese momento, el subsecretario se comprometió a entregarles un informe de las mesas de diálogo sostenidas con la Comunidad Tecnológica a la Junta Directiva, lo cual no ocurrió.

“El jueves 16 de noviembre de 2023, el Comité Estudiantil, representación provisional del movimiento estudiantil, convocó a elecciones en la Sala Audiovisual del Instituto; para llevar a cabo la instauración formal del Consejo Estudiantil, constancia de esto, es el acta de su constitución. En este mismo sentido, el 6 de diciembre de 2023, entregaron una solicitud a la Dirección General (la cual está firmada de recibido) para pedir la aprobación del Consejo Estudiantil en las sesiones programadas de diciembre de la Junta Directiva, esto como respuesta a la autorización expresa por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado y el subsecretario de Educación Superior del Estado para poder constituirse. La solicitud también fue enviada a las y los integrantes de la Junta Directiva, entre ellos el director de Instituto Tecnológicos Descentralizados, Manuel Chávez Sáenz, quien contestó que no es facultad de la Junta de Gobierno la aprobación de éste, sino de la autoridad educativa estatal”.