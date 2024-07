Acusan intento de fraude electoral para elegir a Comité del agua en Sactorum

La Asociación Juntos por un Mejor Sanctorum y vecinos de dicha junta auxiliar de Cuautlancingo, protestan en la Comisión del Agua Potable, acusando que el presidente organismo, José Dante Alonso Montiel, no ha rendido cuentas claras de la administración del recurso y estaría a punto de autorizar la explotación de un pozo para abastecer a la cabecera municipal, a lo que se oponen los lugareños.

En el fondo del conflicto se encuentra la disputa electoral por la renovación de la presidencia de la Comisión del Agua, la cual se celebrará el próximo domingo 28 de julio, pues quienes hoy se han movilizado afirman que José Dante Alonso Montiel está operando para eliminar del padrón de votantes a los simpatizantes de Benito Flores Cóyotl, candidato de la planilla Triángulo Dorado, pues les niega las tarjetas que demuestran que están al corriente en sus pagos, con lo cual carecerán del requisito básico para poder votar en el proceso en puerta.

Al sitio han arribado también un piquete de hombres a quienes los inconformes han identificado como “un grupo de choque”, enviado por el presidente municipal electo, Omar Muñoz, quien milita en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Los protestantes cerrarán las oficinas de manera pacífica pero aclararon que la dotación del líquido no sufrirá alteraciones:

“Se va a cerrar ahorita, nomás que salgan las personas que están pagando. No se va a quitar el agua al pueblo, aclaramos, el agua va a estar, va a seguir, se les va estar dando su tandeo. Ahorita ya están los representantes de nuestro pueblo, la regidora de Gobernación, Claudia Palilleros y el compañero juez de Paz, Marcelo. Ya están platicando, están dialogando y estamos en ese punto”, expresó Benito Flores Cóyotl, quien es uno de los líderes que va al frente.

El postulante abundó: “Lo que queremos acá es que no haya anomalías y las hemos visto al 100 por ciento. Ellos están moviendo tarjetas a su antojo, entonces, no se vale, porque nada más cuando vienen de ellos, si les dan sus tarjetas, les dan todo. Y cuando mandamos a alguien de los compañeros a que paguen porque quieren participar (en el proceso) , ahí los rechazan. Esa es la inconformidad que estamos. Y lo del pozo que se lo quiere llevar a Cuautlancingo, no nos hagamos tontos. Le quieren dar la concesión, o sea, no nos van a engañar acá. San Juan Cuautlancingo siempre ha querido el pozo, pero no se le va a permitir, ellos no tienen que venir a hacer acá porque el agua es del pueblo y la vamos a defender”.a