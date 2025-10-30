Jueves, octubre 30, 2025
Acusan al edil de Coatzingo de atropellar a dos ancianos y huir con apoyo de la Policía Municipal

Martín Hernández Alcántara

Habitantes del municipio de Coatzingo, en la región mixteca de Puebla, denunciaron públicamente al presidente municipal Abel Chávez Orea, a quien señalan de haber ocasionado un accidente vehicular mientras conducía en presunto estado de ebriedad, incidente en el que habrían resultado afectadas dos personas de la tercera edad.

De acuerdo con testimonios difundidos hoy por vecinos en redes sociales, el percance ocurrió la semana pasada durante el fin de semana, cuando el edil —supuestamente bajo los efectos del alcohol— perdió el control de su vehículo y provocó un choque. Testigos aseguran que, tras el impacto, Chávez Orea llamó a la comandancia municipal para solicitar apoyo, lo que derivó en la llegada de dos patrullas que habrían cerrado la vialidad y borrado las evidencias del siniestro.

Los pobladores acusan que el presidente municipal fue trasladado a su domicilio por elementos de seguridad, con el fin de evitar que las autoridades ministeriales lo detuvieran o aplicaran pruebas de alcoholemia. “Se lo llevaron a esconder a su casa para que se le bajara la borrachera”, afirmaron los denunciantes, quienes además reprobaron lo que califican como un “abuso de poder” y un intento de encubrimiento.

Vecinos de Coatzingo exigieron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y de la Contraloría estatal para investigar los hechos, deslindar responsabilidades y determinar si existió manipulación de la escena por parte de los cuerpos policiacos municipales. También pidieron la atención médica y el acompañamiento legal para las personas lesionadas.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Coatzingo ni el propio Abel Chávez Orea han emitido una postura oficial sobre el incidente.

