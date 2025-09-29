Acusan al alcalde de Xochimehuacan de orquestar a conveniencia el cambio de administración del Comité de Agua

Benito Romero Juárez, quien hasta agosto pasado estaba al frente del Comité de Agua de San Pablo Xochimehuacan, acusó al alcalde auxiliar, Jezrrel Alcalá Romero, de orquestar una asamblea para destituirlo del cargo y colocar a personas cercanas a él que, en el pasado, dijo, originaron la deuda por 4.6 millones de pesos que el organismo tiene actualmente.

Acompañado de habitantes de la junta auxiliar, Romero advirtió que emprenderá una lucha vecinal para hacer valer tanto su nombramiento como la intención de los pobladores para que sea él quien esté al frente del Comité.

El pasado 21 de septiembre, se llevó a cabo una asamblea para elegir al nuevo presidente del Comité de Agua potable, pues un grupo de vecinos solicitó el cambio debido a los problemas que el organismo arrastra, principalmente, por el adeudo que permite que solo opere uno de los tres pozos con los que la comunidad cuenta, según dijo el alcalde auxiliar en entrevista con La Jornada de Oriente.

Romero Juárez refutó las declaraciones de Jezrrel Romero, pues dijo que la petición vecinal fue impulsada por el alcalde auxiliar para destituir a quienes en ese momento formaban la directiva del organismo y colocar a personas cercanas a él, principalmente Amado Giles.

Explicó que entre 2017 y 2023, permaneció al frente del organismo encargado de suministrar agua potable, un grupo integrado por Felipe de la Cruz, Antonio Blanco y Joaquín Pedraza, quienes, acusó, no pagaron el servicio de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues se quedaban los pagos de los usuarios, los cuales fueron de 100 pesos al mes.

Durante la administración de las personas mencionadas, continuó, los tres pozos fueron desmantelados, lo que provocó escases de agua en la junta auxiliar, pues por lo menos tres cuartas partes de la población deben pagar por lo menos una pipa de agua cada mes, lo que representa un gasto de 500 pesos, en los casos menos onerosos.

En agosto de 2024 Romero Juárez tomó la administración del comité después de ser electo en una asamblea por parte de los pobladores, según consta en el nombramiento que el notario Carlos Alberto González Cesar emitió en esa misma fecha.

Romero detalló que recibió el organismo con una deuda de 4.6 millones de pesos, la cual consta en un oficio emitido por CFE con folio SSB-DV070-970 de fecha ocho de agosto de 2023, la cual sería pagada por los pobladores, según acordaron, con dos cuotas divididas entre 200 y 500 pesos.

Sin embargo, insistió en que el presidente auxiliar no tomó en cuenta su nombramiento ni la labor que empezó para liquidar la deuda que mantiene a Xochimehuacán sin agua, pues su intención fue colocar a personas cercanas a él por un interés económico, según comentó.

En ese sentido advirtió que la población no está conforme con el cambio de administración, por lo que advirtió que se defenderá por la vía legal, al asegurar que cuenta con el respaldo de los habitantes para retomar el cargo.