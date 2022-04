Acusan a SMADSOT de privilegiar monopolio del único banco de tiro autorizado en Puebla

El empresario José Antonio Andrade Taja (JAT) denunció que la Secretaría del Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) privilegia el negocio que tiene Remedios Salazar, quien opera el único banco de tiro autorizado en el estado de Puebla -ubicado en Coronango-, lo cual no solo constituye un monopolio sino que perjudica al medio ambiente e incluso pone en riesgo a fraccionamientos vecinos de socavones que podrían ser restaurados con la tierra y los escombros que se genera en la industria de la construcción poblana.

En una entrevista que le hizo el pasado miércoles Fermín Alejandro García Hernández (FAG), jefe de Información de La Jornada de Oriente, el restaurador de terrenos explicó que al menos hay otros dos colegas suyos en la misma situación y que su caso ya lo ha presentado ante la Secretaría de la Función Pública, el Poder Judicial y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

FAG -¿Cuántos socavones hay en Coronango que se han detectado y que han llamado mudo mucho la atención?

JAT -Aproximadamente hay unos 20 a 25 socavones. Solo en el cuadrante del predio que pretendo restaurar actualmente nos encontramos con 10 socavones.

FAG -¿Estos socavones por qué se formaron?

JAT -Coronango tiene un muy buen tepetate, que es un material que se utiliza en la construcción para hacer caminos, carreteras y calles, que va debajo de la carpeta asfáltica o el concreto hidráulico, que es lo que nosotros podemos ver a simple vista. Desde el 2000, o poco antes, se comenzaron a hacer este tipo de socavones en lo que fue una zona minera y que actualmente se encuentra abandonada, hasta el 2012, 2013 fue que se crearon estos socavones que tienen más de 20 metros de profundidad.

FAG -Es decir, ¿estos socavones se crearon porque se extrajo este material para la construcción de vialidades?

JAT -Así es.

FAG -Usted se dedica a la restauración de predios, lo que significa rellenar estas oquedades, ¿esta sería la labor de restauración?

JAT -Así es, en su primer paso sería rellenarlos o nivelarlos hasta que tengan su nivel original, para luego reforestarlos.

FAG -¿Con qué se rellena un socavón?

JAT -Originalmente el socavón tenía tres tipos de materiales: la primera capa es tierra, que solo sirve para jardín y ese tipo de cosas; la segunda capa es lo que le interesaba al ramo de la construcción, que es el tepetate, que más o menos son entre 18 y 20 metros de profundidad; y la última capa era piedra, de ahí podía salir algo de graba.

La primera etapa de restauración pretende rellenarlo o nivelarlo con materiales semejantes a los que tenía, que es la tierra, el tepetate y el escombro que se genera de manera natural en todas las construcciones.

FAG -Entiendo que usted pide los permisos al municipio de Coronango para restaurar estos predios donde se encuentran estos socavones. ¿Así fue?

JAT -Así es.

FAG -¿Y qué pasó?

JAT -El municipio de Coronango me otorgó la factibilidad de uso de suelo, basado en su Programa Municipal de Desarrollo Urbano que se publicó en el periódico Oficial en el 2018. A todos los socavones los marcó como zona de restauración, éste es el único uso que pueden tener mientras se encuentren en estas condiciones, entonces el municipio me otorga desde principios de 2020 mi uso de suelo para esta actividad.

FAG -¿Ya tiene usted el permiso del municipio de Coronango y después qué procedía?

JAT -Después de ahí, sigue integrar tu estudio de impacto ambiental e ingresar a la Secretaría la solicitud y ahí es hasta donde hasta el momento se ha bloqueado el proyecto.

FAG -¿Qué Secretaría?

JAT -del Medio Ambiente del estado (Smadsot).

FAG -¿Qué le han respondido?

JAT -El proceso es muy complicado, déjame decirte, tuvo que intervenir la Contraloría en varias ocasiones, porque no contestaba (la Smadsot), no quería contestar nada, luego pidieron información que ya se había entregado, cosas que la Secretaría no puede pedir, porque la Secretaría está regida por la ley del medio ambiente del estado y la ley dice en su artículo 42, en su reglamento de impacto ambiental, que la Secretaría solo puede enfocarse en aspectos ambientales, no puede pedir más allá de eso. Pero bueno, tratando de solventar las cosas y llevar la situación lo más factible posible se ingresó toda la información y la Secretaría me contesta que no me iban a otorgar el permiso porque desconocían la factibilidad de uso de suelo, dado que en su momento el municipio no lo había registrado el programa municipal como suyo ate el Registro de la propiedad, es algo como muy absurdo, ¿no?

El municipio imprime su programa Municipal de Desarrollo Urbano, lo publica en el Periódico Oficial en 2018 y empieza a otorgar uso de suelo y la Secretaría me dice que me van a desconocer mi uso de suelo porque el municipio no registró como suyo su Programa de Desarrollo Urbano Municipal ante el registro de la Propiedad, lo cual es completamente absurdo.

Actualmente se ha registrado en el Registro Público de la propiedad, que es algo que el municipio desconocía en ese momento, no imputable a mí porque yo no soy el municipio, yo no soy la autoridad que tiene que hacer eso y por lo cual se inició un proceso administrativo para solventar eso que la Secretaría me quería imputar a mí.

FAG -¿Qué hay detrás de esta negativa de la Secretaría?

JAY -Ha sido un proceso desgastante, pero el tema es importante porque de verdad ese socavón es un riesgo, tiene 22 metros de profundo. En su primera etapa estamos hablando de casi dos hectáreas, más los terrenos colindantes, que son de otros diferentes propietarios, entonces es un riesgo para la zona. Además el ambiente está muy deteriorado y necesita verdaderamente este tipo de proyectos de reforestación para ayudar al ciclo del agua, entonces, en vez de apoyar esto, pues lo ha bloqueado.

Yo me senté a hablar en algunas reuniones con los constructores y les comenté lo que estaba pasando y me preguntaron: “Oye, ¿cuándo va a quedar este asunto?”, entonces yo les digo que la Secretaría lo está bloqueando injustificadamente y ello me comentaron que los estaba obligando, a todos los constructores a ir solo a un sitio, que no podían disponer de los residuos -la tierra, los escombros- en ningún otro y que casualmente ese fue abierto junto al predio que yo pretendo restaurar. Es otro socavón colindante con el predio que yo pretendo restaurar y en los planes de manejo, que son los documentos en los que la Secretaría le indica al constructor qué hacer con el residuo de escombro y tierra, lo obliga a ir a un solo sitio y se los coloca ahí en sus planes de manejo, entonces el constructor tiene que apegarse a eso, porque de lo contrario no podría obtener su terminación de obra.

FAG -Esto significaría que la Secretaría estaría generando un trato preferencial para solo un socavón y entendería, tal vez, para una persona o un empresario, ¿es así?

JAT -Así es, prácticamente yo he usado la palabra monopolio porque no hay otra. Solamente hay una persona en todo el estado, 217 municipios, que puede recibir el escombro. Imagínate: hay obras que están a cinco kilómetros, bendita obra, pero hay oras que están a 20, 50, 100 kilómetros de distancia y tienen que ir a depositar su escombro ahí

FAG -¿Esto significaría que hay un solo socavón para todo el estado?

JAT -Para todo el estado, no importa en qué municipio hagas tu obra tienes que llevarlo ahí. Eso es un impacto tanto para el constructor que tiene que pagar ese flete, como ambiental porque recordemos que los camiones operan con diésel y cada kilómetro que recorre un camión cargado quema medio litro de diésel (…) cada litro de diésel se convierte en 2.6 kilos de CO2 (…), es algo extravagante porque la Secretaría que debería procurar el medio ambiente, con estas prácticas monopólicas lo está perjudicando

FAG -¿Qué pasaba en otras administraciones anteriores a los actuales?

JAT -En las administraciones pasadas había varios socavones y había varios sitios para disponer, había dos o tres sitios, entonces, algunos Durban un año dos años, se habría otro, duraba otros dos años y se volvía a abrir. Había también una trituradora en donde se compró una máquina y este empresario podía recibir el escombro, triturarlo y darle un uso, era algo muy bueno, pero a partir de 2020 se acabaron solo hay uno.

La afectación también es para los vecinos, porque anteriormente, cuando se hicieron esos socavones hace 10 o 20 años, pues estaba muy lejos de la zona conurbada, pero hoy en día están pegado a fraccionamientos, porque la mancha urbana ya los alcanzó. (Hay un) riesgo civil para estos fraccionamientos.

FAG -¿Quién se está beneficiando del único socavón autorizado?

JAT – El particular dueños del predio se llama Remedios Salazar (…) él se dedicaba a hacer estos hoyos. De hecho, anteriormente él se dedicaba a la explotación del tepetate en estos hoyos de forma informal y ahora que llegó esta secretaria pues tuvo la oportunidad de ser el único y empezar a rellenar estos hoyos, además de dedicarse a la explotación del tepetate

FAG -¿Cuántas otras solicitudes tiene usted conocimiento que han negado?

JAT -Tengo conocimiento que han sido rechazadas la mía y otras dos, durante estos dos años.