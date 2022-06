Acusan a las empresas Leonali y Sumitomo, ubicadas en Atlixco, por presuntos despidos injustificados durante la pandemia de Covid-19

Atlixco. La pandemia del Covid-19 y el contagio de esa enfermedad casi masivo de los empleados en dos de las empresas más conocidas de este municipio resultaron un pretexto para despedir injustificadamente a decenas de ellos, afirmó María del Rosario Ponce, representante en Atlixco del nuevo grupo denominado Asociaciones Sindicales.

Este último se presentó ante la prensa bajo la justificación de “defender” los derechos laborales de los trabajadores atliscenses. Y de entrada acusaron a las compañías Sumitomo y Leonali de comportarse de la manera mencionada.

Ponce destacó ante La Jornada de Oriente: “en el tema de las fábricas, llegaron a nuestras manos muchos despidos injustificados, sobre todo y más en el contexto de la contingencia sanitaria por el Covid-19. Ese resultó un factor”.

Agregó: “Aquí el asunto es hacer respetar los derechos vigentes y válidos de los empleados aún cuando padecen enfermedades. Es decir, sí se contagiaron o terminaron enfermos no los pueden dejar en la calle. Lamentablemente muchos de los afectados no conocen sus posibilidades de mantenerse con la plaza. Y sinceramente son bastantes expedientes”.

Desafortunadamente, encaró Ponce, un número importante de éstos involucrados prefieren aceptar y soportar ese tipo de injusticias por no tener idea de cómo defenderse. “Y peor aún, aseguran no conocer a su líder sindical para pedir ayuda. Fueron con sus representantes y no encontraron respuestas”, acotó.

Cuestionada sobre las empresas responsables de actuar de esa manera en Atlixco, respondió: “son las más conocidas de aquí. Una de ellas está ubicada en la colonia El León. Y otra en el predio de Santa Rita, en la Junta Auxiliar de La Magdalena Axocopan. De éstas contamos con muchos casos. El problema es no contar nosotros con el contrato laboral de los afectados a quienes literalmente obligaron a firmar una salida desfavorable”.

Sumitomo es una armadora de autopartes inaugurada en el trienio del panista José Luis Galeazzi y del entonces gobernador Tony Gali. Y la anunciaron como la fórmula adecuada para generar trabajo en toda la zona. Y Leonali, cuyos socios son la familia Correa, siembra, cosecha y exporta legumbres empacadas en el antiguo casco de la exfábrica textil de la colonia El León.