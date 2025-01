Acusa Sheinbaum a ministra Piña de obstaculizar proceso de elección judicial

Acapulco, Gro. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó este viernes a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y a algunos ministros de intentar bloquear las reformas constitucionales al Poder Judicial y de obstaculizar el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros que se celebrará el 1 de junio.

“La Corte, con su presidenta y algunos ministros, está utilizando su espacio para evitar la elección en el Poder Judicial. Han realizado tres acciones claras en contra de la reforma constitucional”, afirmó Sheinbaum Pardo al ser consultada sobre el tema en su rueda de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo dijo que la SCJN ha aceptado amparos que impiden que los recursos de los fideicomisos sean integrados a la Tesorería de la Federación, a pesar de que la Constitución establece que así debe ser.

Agregó que en segundo lugar la Corte ha interrumpido la labores de las comisiones de evaluación de aspirantes del Poder Judicial pese a que, sostuvo, no hay base constitucional para dicha interrupción. “La Constitución es clara: el amparo no aplica en reformas constitucionales, y el Tribunal Electoral ya determinó que estos asuntos corresponden a su jurisdicción, no a la Corte”, afirmó.

Adicionalmente, Sheinbaum Pardo acusó a la SCJN de querer reducir las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial tras el recorte presupuestal, cuando la Constitución protege los derechos laborales de manera explícita.

La presidenta informó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y a la consejera jurídica, Ernestina Godoy -quienes ayer se reunieron con Piña y otros ministros en la SCJN- a dialogar con el Senado de la República para garantizar los derechos de las tres mil personas inscritas en el proceso de elección del Poder Judicial.

“El 1 de junio habrá elecciones para jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, como lo establece la Constitución. No hay argumento jurídico que justifique la interrupción del proceso”, aseveró.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que el presupuesto de la SCJN es suficiente para cubrir las necesidades del Poder Judicial y pidió que los ministros ajusten sus prestaciones. “No hay justificación para lo que están haciendo, su actuar es inexplicable”, concluyó.

En tanto, la secretaria Rodríguez y la consejera jurídica Godoy dijeron que en la reunión que sostuvieron con los ministros escucharon sus planteamientos y les señalaron que no es posible vulnerar de esta manera los derechos de quienes se han inscrito para buscar un puesto de elección popular en el Poder Judicial.

Dijeron que se explorará con el Senado la vía para que, con base en la ley, se garantice el derecho a participar en el proceso electroral de quienes se han inscrito.

